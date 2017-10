Sâmbătă, la Constanța, CVM Tomis - Remat Zalău 3-1, în Divizia A1 de volei

Le-au dat brânci pe locul trei

Derby-ul etapei le-a revenit gazdelor, însă partida nu a fost floare la ureche. Tomis a pierdut primul set, iar în multe momente din meci s-a mers cap la cap. La Constanța s-au întâlnit, în etapa a 16-a, locul întâi (CVM Tomis) cu locul doi (Remat), gazdele trăgând din greu pentru victoria cu 3-1 (27-29, 25-14, 25-22, 26-24). Remat a început tare și și-a adjudecat primul parțial, în care a condus și la patru puncte (18-14), dar și Tomis a ratat, la 24-23 și la 27-26, două mingi de set. Constănțenii și-au revenit însă imediat și au egalat ușor, impunându-se la 11 puncte diferență, într-un set doi în care Rematul n-a avut succes în fața „ghiulelele” universalului Zvetozarevic. În setul trei, echipele au condus când una, când alta, la diferență mică, până la 17-15 pentru Remat, când Tomis a făcut șase puncte la rând, a preluat conducerea și nu a mai cedat-o până la final. 25-22 și 2-1. Oaspeții s-au distanțat în debutul parțialului trei la 5-1, dar Tomis a revenit, a echilibrat situația și iar s-a mers cap la cap până în final, când oamenii lui Stelio De Rocco au fructificat a doua minge de set și meci. Remat o fură astfel cu 3-1 și cade pe trei în clasament. *** Rezultatele etapei: CVM Tomis - Remat 3-1, Steaua - Unirea Dej 0-3, Dacia Buzău - VCM Piatra Neamț 1-3, U Cluj - Dinamo 0-3, SCMU Craiova - Explorări Baia Mare 1-3, Tg. Mureș - CVM Brașov 3-0. În etapa viitoare, CVM Tomis joacă în deplasare la Torpi Tg. Mureș. *** „A fost greu, dar ne-am mobilizat și am obținut rezultatul care ne trebuia. Sperăm să jucăm la fel de bine și în continuare” Petrișor Macovei, centru CVM Tomis *** Fetele, în continuare pe doi Echipa feminină de volei CSV 2004 Tomis Constanța a câști-gat, sâmbătă, în etapa a XVI-a a Diviziei A1, pe terenul lui SCMU Craiova, cu scorul de 3-1 (22-25, 25-19, 25-23, 33-31), și se menține pe locul doi în cla-sament, la două puncte (30-32) în spatele lui Metal Galați, care are însă un meci în plus. Re-zultatele etapei: SCMU Craio- va - Tomis 1-3, Știința Bacău - IOR București 3-0, Penicilina Iași - LPS Piatra Neamț 3-2, CSM Sibiu - CSU Tg. Mureș 3-1, Metal Galați - Dinamo 3-2, CSM Focșani - U Cluj 0-3. În etapa viitoare, constănțencele joacă în deplasare cu IOR București (penultimul loc). Clasament 1. CVM Tomis 16 13-3 39-13 29 2. Baia Mare 16 12-4 39-17 28 3. Remat 16 11-5 37-17 27 4. Unirea Dej 16 11-5 38-18 27 5. Dinamo 15 11-4 38-15 26 6. VCM Piatra Neamț 16 10-6 33-26 26 7. Torpi Tg. Mureș 15 9-6 29-24 24 8. U Cluj 16 7-9 29-35 23 9. Steaua 16 5-11 23-37 21 10. SCMU Craiova 16 5-11 20-37 21 11. Dacia Buzău 16 1-15 6-46 17 12. CVM Brașov 16 0-16 4-48 16