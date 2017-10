Cupa Davis: România - India 2-0, după ziua întâi

Le-am ciuruit turbanele!

Echipa de Cupa Davis a României a început perfect întâlnirea cu India, contând pentru barajul de menținere în Grupa Mondială. După ziua întâi, românii conduc cu 2-0 și mai au nevoie de o singură victorie pentru a rămâne în elita sportului alb. Ne-am speriat degeaba de indieni. Băieții cu turbanele mai au mult tenis de învățat, astfel încât echipa României a defilat, vineri, chiar și fără „Cneazul” Pavel. Primul punct a fost adus de Victor Crivoi, jucătorul nr. 2 al formației noastre învingându-l pe Prakash Amritraj, principala armă a Indiei, în patru seturi, scor 7-5, 5-7, 6-2, 6-2. Meciul a durat trei ore, iar singurul moment de slăbiciune al românului s-a petrecut în setul secund, adjudecat surprinzător de adversar. A fost un simplu foc de paie, pentru că, în următoarele două parțiale, Amritraj a făcut figurație. Apoi, Victor Hănescu a făcut ca tabela să indice scurt 2-0 pentru România, spulberându-l pe inocentul Smodev Devvarman, scor 6-3, 6-1, 6-0. „Amritraj a fost un jucător foarte dificil, care a intrat foarte montat în meci. Am avut emoții că am jucat primul, stăteam în vestiar, mă agitam, mă zvârcoleam. Chiar și azi-noapte am dormit foarte agitat. Mă bucur mult pentru această victorie”, a declarat Victor Crivoi. În ciuda primei sale victorii pentru România, Crivoi nu este sigur că are locul asigurat în echipa de Cupa Davis: „Sper să nu fie și ultima. Un loc la turneele pe zgură poate că este asigurat, dar nu se știe niciodată dacă vom juca pe iarbă, pe o suprafață dură, poate vor veni alți jucători”. Hănescu: „Cheia a fost venirea la fileu” Devenit lider al echipei tricolore de Cupa Davis, Victor Hănescu își dorește ca România să se mențină în Grupa Mondială. „Conducem cu 2-0, este foarte bine. Sunt mulțumit de jocul pe care l-am făcut. Cheia a fost venirea la fileu, știam asta. Este un pas mare pentru noi. Sper să pot să joc la înălțimea la care a jucat Andrei Pavel. La dublu, urmează un meci foarte dificil, pentru că indienii au o echipă de top mondial, dar jucăm acasă, publicul este de partea noastră și este un mare avantaj”, a spus Hănescu.