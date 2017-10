Le-a trecut glonţul pe lângă ureche

CS Cleopatra - Steaua 26-17, în DN de rugby juniori sub 19 ani

Le-a trecut glonțul pe lângă ureche

Neașteptat de echilibrată s-a dovedit a fi partida restanță dintre CS Cleopatra Mamaia și CSS 3 Steaua București, disputată ieri, pe stadionul din „Badea Cârțan“, în cadrul Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. Neînvinsă în actuala stagiune, echipa de pe litoral pornea mare favorită, dar tocmai acest statut i-a făcut pe unii dintre jucători să intre mai puțin concentrați decât de obicei în teren. Până la urmă, scorul a fost 26-17 pentru Cleopatra, dar emoțiile antrenorilor Cristian Brănescu și Marian Nache s-au terminat abia după fluierul de final. Constănțenii au avut un început bun de meci, în ciuda grelei suprafețe de joc, dar au redus turația și Steaua n-a așteptat invitație specială. Cu zece minute înainte de final, bucureștenii conduceau cu 17-12, însă două acțiuni superbe reușite de Pîrvu și Pastramă au întors soarta partidei. „Ne-a trecut glonțul pe lângă ureche, ne-am relaxat prematur și acest lucru era să ne coste. Am dominat grămada și jocul în margine, dar am scăpat aiurea multe baloane. Într-un fel, este bine că acest duș rece a venit acum și nu mai târziu. Am revenit cu picioarele pe pământ“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, principalul Brănescu. „Rezultatul este bun, am obținut victoria cu bonus și am urcat pe locul întâi în clasament. Îngrijorătoare este căderea de formă. Trebuie să ne revenim rapid, pentru că, duminică, vom juca la București, cu Metrorex, principala contracandidată la titlul de campioană“, a completat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. XV-le titular care a înfruntat Steaua a avut următoarea alcătuire: Zapan, N. Lascu, Graur, Pastramă, Bărăș, Damian, Y. Lascu, Munteanu, Bucevschi, Trandafir, Pîrvu, Puișoru, Teșuleanu, Tiron, Ciucă.