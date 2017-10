„Le-a fost frică de soluţionarea în Comitetul Executiv”

Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul:

„Le-a fost frică de soluționarea în Comitetul Executiv”

Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al Farului, este de părere că decizia Ligii nu are niciun argument și este ieșită din comun. Cererea lui Dinamo trebuia judecată de Comitetul Executiv al LPF, nu de Comitetul de Urgență, dar s-a ales această cale pentru reușită sigură. „Față de solicitarea lui Dinamo, am transmis în scris poziția noastră către Liga Profesionistă de Fotbal și către clubul bucureștean. Mai mult nu puteam face. Din punctul nostru de vedere, decizia Comitetului de Urgență al Ligii este neregulamentară și nestatutară. Comitetul de Urgență nu avea dreptul să ia o astfel de decizie, din moment ce era timp suficient pentru consultarea cluburilor membre ale Comitetului Executiv", a declarat Gheorghe Bosînceanu, pentru „Cuget Liber". Oficialul farist a adus în discuție exemplul din sezonul trecut, când Steaua a solicitat amânarea meciului cu Gloria Bistrița. Cum Gloria s-a opus, Liga a solicitat prin fax un punct de vedere de la cluburile membre ale Comitetului Executiv, care au respins solicitarea Stelei. „În cazul nostru, s-a evitat să se apeleze la cluburile membre ale CEx, discutându-se problema în Comitetul de Urgență, care are competențe pe probleme care cer rezolvare imediată. Comitetul Executiv putea foarte bine să ia o astfel de decizie până vineri. Avea timp suficient. Le-a fost frică însă de Comitetul Executiv", a mai spus Gheorghe Bosînceanu. Oficialul farist subliniază că Liga a luat o decizie cu un alt cântar. Este evident. Hotărârea nu are niciun fel de justificare regulamentară, niciun argument. Este o decizie ieșită din comun, introducându-se astfel o inegalitate în tratamentul aplicat membrilor LPF. „Din păcate, nu aveam ca soluție decât să contestăm această decizie într-o Adunare Generală, însă este imposibil de intervenit cu acest instrument până vineri. Dar, cu siguranță, vom ridica această problemă în prima Adunare Generală", ne-a mai declarat Gheorghe Bosînceanu.