Le-a bătut pe turcoaice la dans din buric

O gâgâlice de fată din Nisipari, de 13 ani și jumătate, 44 kg și 1,55 m, a făcut senzație la Campionatul European de haltere pentru cadeți, unde a cucerit trei medalii, dintre care două de aur. La prima participare internațională, halterofila Laura Ionela Pricop, de la LPS „Nicolae Rotaru” - Farul Constanța (antrenori, Mircea Roșu și Angheluș Beșleagă), a dat lovitura la Europenele de cadeți de la Valencia. A devenit campioană continentală la aruncat (cu 69 kg) și total (cu 119 kg), iar la smuls a cucerit bronzul, cu 50 kg. Categoria la care a concurat Laura, 44 kg, a fost o afacere în trei, între constănțeancă și două turcoaice, fata de la LPS - Farul adjudecându-și două dintre cele trei stiluri, în ciuda faptului că adversarele sale, reprezentantele redutabilei școli de haltere a Turciei, erau mai mari decât ea, având 17 ani, față de 13 primăveri și jumătate ale puștoaicei din Nisipari. Cum s-ar zice, le-a bătut pe turcoaice la ce se pricep ele mai bine, dansul din buric. Laura e o copiliță subțirică de 1,55 m și 44 kg, însă are o inimă de leoaică. L-a impresionat inclusiv pe vicepreședintele Federației Spaniole de haltere, care i-a pupat mâna la festivitatea de premiere a Europenelor. De Nicu Vlad, șeful Federației române, ce să mai spunem, e topit după ea. „Scoateți sacul cu bani, că avem o dublă campioană europeană”, a anunțat Vlad la Constanța vestea cea mare. Laura Pricop face haltere de doar doi ani și jumătate, fiind descoperită de Angheluș Beșleagă la Nisipari. „Are o tehnică de ridicare deosebită și e ambițioasă. E dublă câștigătoare a Cupei României (2008, 2009), vicecampioană națională de cadeți (2009), medaliată cu bronz la tineret (unde a concurat cu sportive de 23 de ani!) și deține două recorduri naționale la cadeți, la categoria 36 kg. Beneficiază de sprijinul liceului, dar și de al unui împătimit al halterelor, Florin Stoian”, spune Beșleagă despre blonduța elevă din clasa a șaptea de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS (dirigintă, Viviana Rubeli). „La început, habar nu aveam cu ce se mănâncă halterele, dar, pe parcursul antrenamentelor, mi-a plăcut tot mai mult. Vreau să ajung campioană olimpică. Idoul meu este Nicu Vlad”, ne-a declarat micuța sportivă, care, de dragul halterelor, a renunțat și la tentațiile culinare specifice vârstei. „Face categoria de greutate fără probleme. N-are nevoie de saună, ține regim ca un om mare. Am stat de vorbă cu ea și a înțeles ce importanță are alimentația. Nici părinții ei nu îi mai pun dulcețuri în pachetele pe care i le trimit de la Nisipari”, dezvăluie Beșleagă.