„Lazăr Edeleanu“, vicecampioană naţională la rugby în 7

Olimpiada Națională a Sportului Școlar

„Lazăr Edeleanu“, vicecampioană națională la rugby în 7

Echipa de rugby în 7 a Grupului Școlar „Lazăr Edeleanu” din Năvodari a cucerit medalia de argint la turneul final al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, competiție rezervată liceenilor, desfășurată, timp de două zile, la Bârlad. Team-ul dobrogean, pregătit de Cristian Husea și Cornel Suciu, a acces în ultimul act după ce a eliminat din concurs adversari puternici, atât la „locală”, cât și la „zonă”. „La finale, au participat echipe din Ilfov, București, Sibiu, Lupeni, Pucioasa, Năvodari, Baia Mare și Bârlad. Noi am deplasat un lot echilibrat, alcătuit din jucători legitimați la CS Năvodari, și, în această formulă, am reușit să terminăm grupa pe locul întâi, ceea ce ne-a asigurat accesul în semifinale. A urmat examenul cu Baia Mare, promovat cu brio. Pentru cei mai mulți dintre jucătorii noștri, calificarea în finală a reprezentat cea mai importantă performanță din palmares. Din păcate, în meciul cu trofeul pe masă, am cedat în fața Bârladului, după un joc foarte frumos. Oricum, pentru orașul nostru, acest titlu de vicecampioni naționali înseamnă foarte mult”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Husea.