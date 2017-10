Laurențiu Reghecampf: Sper să facem față lui Chelsea

Ştire online publicată Luni, 30 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei Steaua București, Laurențiu Reghecampf, a declarat, astăzi, într-o conferință de presă, că speră ca ''roș-albaștrii'' să facă față formației engleze Chelsea Londra, în meciul de marți, din Liga Campionilor, pe Arena Națională din Capitală, potrivit Agerpres.ro.''Întâlnim o echipă puternică, Chelsea este peste Steaua din punct de vedere financiar și al valorii jucătorilor, dar sper ca noi să facem față prin forța grupului și prin valoarea unor jucători. Chelsea este una dintre echipele favorite la câștigarea Ligii Campionilor'', a afirmat Reghecampf.''Sper ca noi să evoluăm mai bine decât în Germania, cu o echipă cu care am mai jucat în Europa League, dar condițiile s-au schimbat de atunci. Ei au cel mai bun antrenor din lume (Jose Mourinho, n. red.), plus că este o altă competiție. Băieții s-au pregătit bine, sunt concentrați, așteptăm să ne susțină un mare număr de suporteri'', a mai spus Reghecampf.În primăvară, în optimile Europa League, Steaua a învins pe Chelsea, într-un moment în care londonezii erau deținătorii Champions League, cu scorul de 1-0 la București, dar a pierdut cu 1-3 în Anglia, echipa antrenată atunci de Rafael Benitez câștigând apoi competiția.Antrenorul Stelei a mărturisit că are unele probleme de lot, după ce Pintilii a părăsit prematur antrenamentul de luni, iar Tănase mai are unele dureri, însă speră să se refacă amândoi până la ora meciului.Reghecampf nu vede de ce ar fi probleme cu gazonul Arenei Naționale, din cauza ploii abundente care cade în aceste zile, cu atât mai mult cu cât s-a tras și acoperișul stadionului.Tehnicianul a subliniat că ''orice punct în această competiție este foarte important'' și ar fi mulțumit și cu un egal. ''Noi ne dorim să câștigăm, pentru că Steaua și Chelsea au zero puncte, vrem calificarea în primăvara europeană. Nu ne-am așteptat ca Basel să câștige la Londra și Chelsea va veni să câștige la București. Rezultatul din prima etapă complică mult situația noastră în grupă'', a mai spus Reghecampf.Laurențiu Reghecampf a precizat că nu a apucat să discute cu suporterii care l-au contestat recent, însă a adăugat că speră să nu mai aibă loc astfel de incidente, iar ''suporterii să fie aproape de echipă și să ne atingem obiectivul, titlul 25''.Mijlocașul Nicușor Stanciu a spus, la rândul său, că ''toți jucătorii sunt pregătiți bine, ne-am antrenat bine și vrem un rezultat pozitiv'' cu Chelsea.Fotbalistul nu a dorit să remarce un jucător anume care îi place de la Chelsea, rezumându-se să afirme că londonezii constituie ''un grup foarte puternic și fiecare jucător poate să facă diferența''.Meciul dintre Steaua și Chelsea va avea loc marți 1 octombrie, de la ora 21,45, pe Arena Națională din București, în Grupa E a Ligii Campionilor, și va fi arbitrat de spaniolul Carlos Velasco Carballo. În prima etapă, Steaua a fost învinsă de Schalke cu 3-0, iar Chelsea a pierdut pe teren propriu cu FC Basel, scor 1-2.