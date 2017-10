Laura Pricop, speranţa CS Farul la Jocurile Olimpice din 2016

Laura Pricop, speranța CS Farul la Jocurile Olimpice din 2016

Campioană europeană la stilul smuls, vicecampioană la aruncat și la total, plus alte două medalii de bronz obținute la Mondiale (total și aruncat). Acestea sunt rezultatele reușite, prin multă muncă, de tânăra halterofilă constănțeană Laura Pricop, de la CS Farul - LPS „Nicolae Rotaru” CSS, în ultimele săptămâni.Dacă, anul acesta, Roxana Cocoș a obținut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Londra, peste patru ani, la JO de la Rio de Janeiro, Laura Pricop ar putea fi cea care va urca pe podium pentru România, confirmând, astfel, așteptările celor care au îndrumat-o pe parcursul evoluției sale înfloritoare. Unul din aceștia este antrenorul Angheluș Beșleagă, care nu poate fi decât mulțumit de felul în care s-a prezentat eleva sa la Europenele și Mondialele de juniori II. „Sunt rezultate extraordinare, ținând cont că, între cele două competiții, s-a participat la doar două săptămâni distanță, este un efort însemnat și totuși a obținut cinci medalii, ceea ce este foarte bine. Timpul și ritmul în care merge vor spune dacă va ajunge la Jocurile Olimpice din 2016. Nu este exclus, dacă o ținem în același ritm, eu zic că are toate șansele. Din punctul meu de vedere, știu cum se antrenează și cred că se poate. Se vede progresul de la an la an. În 2013, va fi cap de listă pentru echipa națională care va participa în concursurile internaționale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Angheluș Beșleagă.