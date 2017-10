Laura Pricop, medaliată cu aur la Naţionalele de Haltere

Laura Pricop, medaliată cu aur la Naționalele de Haltere

Sportivii de la CS Farul s-au remarcat încă din prima zi la etapa finală a Campionatului Național de haltere pentru seniori, care se desfășoară, zilele acestea, la Arad. Ei au obținut următoarele rezultate: Laura Pricop (cat. 53 kg), aur la smuls (67 kg), aruncat cu (90 kg) și total (157 kg); Ionela Broască (cat. 48 kg), care este accidentată la cot și nu a putut să participe la capacitate maximă, a obținut medalia de bronz, la smuls (60 kg), aruncat (76 kg) și total (136 kg).De asemenea, și rezultatul Georgianei Dudoglu (cat. 48 kg) este de apreciat: locul 4 la stilurile smuls (55 kg), aruncat (74 kg) și total (129 kg).Astăzi, începe competiția și la masculin. De la CS Farul, vor participa Alin Olteanu (cat. 77 kg), Mihai Bunduc (cat. 85 kg), Aurel Tătaru (cat. 105 kg), Adrian Roșu (cat. +105). În plus, va participa și antrenorul sportivilor, Angheluș Beșleagă, la categoria +105 kg.Dublă legitimare, din sărăciePentru a mai diminua din cheltuielile lunare, conducerea LPS „Nicolae Rotaru” a „îmbrățișat” ideea dublei legitimări, care permite sportivilor din cadrul liceului să concureze și pentru cluburi sportive.„La haltere, s-a născut această idee a dublei legitimări, pentru că sărăcia a făcut românul să se descurce. Pricop Laura este sportiva noastră, este campioană europeană, are șase titluri acumulate în trei ani la Europene. A luat două medalii de bronz și la Campionatul Mondial, dar pentru CS Farul, cu care avem dublă legitimare. Am făcut această colaborare și o vom menține cu cluburile care vor să ne ajute, tocmai datorită faptului că suntem săraci”, a declarat directorul LPS „Nicolae Rotaru”, prof. Andrei Szemerjai.