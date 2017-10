Laura Pricop face record după record la haltere

Sportiva constănțeană Laura Pricop și-a confirmat valoarea și la turul Campionatului Național de juniori la haltere, competiție desfășurată în București, care a contat și pentru Cupa României. Legitimată la LPS „Nicolae Rotaru” CSS, unde este pregătită de Angheluș Beșleagă, Laura, în vârstă de 14 ani, a câștigat în capitală trei locuri întâi la categoria 48 kg, învingând din nou halterofile mai mari decât ea ca vârstă. În plus, la smuls, a stabilit un nou record personal, 61 kg, vechea sa performanță fiind 57 kg. La aruncat, și-a egalat recordul, 78 kg, eșuând la limită în tentativa de a realiza 81 kg. „Competiție de competiție, căutăm să ne îmbunătățim performanțele, pentru a putea prinde Campionatul European de juniori II, din Polonia, din luna august a acestui an. După întrecerea de la juniorii mari, urmează Naționalele de tineret (26 - 30 aprilie, București), dar testul decisiv pentru Laura în vederea includerii în lotul pentru Euro va fi turneul final al CN de juniori II, care se va disputa la Constanța, în perioada 13 - 18 iunie a.c. Dacă Laura va realiza atunci 65 kg la smuls și 85 kg la aruncat, nu are cum să nu prindă Europenele. La întrecerea de la Constanța, care va fi foarte puternică, sperăm să obținem patru titluri (două la băieți, două la fete)”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Angheluș Beșleagă.