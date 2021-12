Larisa Iordache şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă. „Un nou capitol este gata să înceapă!”

Multipla campioană la gimnastică Larisa Andreea Iordache, medaliată la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Europene, şi-a anunţat încheierea carierei sportive, precizând totodată că noul an va aduce cu sine un nou capitol în viaţa sa.„Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, însă mâine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegerea de a fi cel mai bun pentru tine şi în sufletul tău. Asta am învăţat în cei 20 de ani pe care i-am petrecut în sala de gimnastică.Azi închei acest capitol frumos din viaţa mea. Mă simt împăcată şi mulţumită cu alegerea pe care am făcut-o! Este timpul pentru o viaţă normală şi un pic mai liniştită. Am pus cipicii de o parte, costumul în dulap şi tot ce am trăit până acum într-un sertar micuţ acolo în inima şi mintea mea.Vreau să mulţumesc persoanelor care chiar mi-au dorit binele măcar o dată în aceşti 20 de ani de când am început gimnastica! Un nou capitol este gata să înceapă odată cu noul an! Iubire pentru toată lumea!”, a transmis Larisa Iordache.În vârstă de 25 de ani, Larisa Iordache lasă în urmă o carieră impresionantă, fiind liderul lotului olimpic feminin de gimnastică al României din ultimii ani. Are în palmares o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, cu echipa, în 2012, patru medalii - două de argint şi două de bronz - la Campionatele Mondiale, 16 medalii - şapte de aur, şapte de argint şi două de bronz - la Campionatele Europene, precum şi trei medalii - două de aur şi una de bronz - la Jocurile Mondiale Universitare.Momentele de cumpănă i-au afectat, din păcate, mult evoluţiile. Nu au lipsit accidentările, îmbolnăvirile, iar decesul mamei sale a venit ca o lovitură năprasnică. Caracter puternic, pe măsura talentului, Larisa a a strâns din dinţi şi a mers mai departe. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, în vară, s-a calificat în finala de la bârnă, însă nu a mai putut participa, din cauza durerilor de la gleznă, devenite insuportabile.Pe 3 decembrie, Larisa Iordache a anunţat că va fi supusă celei de-a şaptea operaţii la gleznă, într-o clinică din Viena.„Ai fost o gimnastă exemplu, eşti un OM deosebit! Mulţumim, Larisa, pentru tot ce ai făcut pentru gimnastică!”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Gimnastică.XXXFederaţia Internaţională de Gimnastică a publicat clarificările la Codul de punctaj 2022-2024 (erata), precum şi raportul competiţiei feminine din cadrul Campionatelor Mondiale din Japonia. În luna martie 2022, Federaţia Română de Gimnastică va organiza un curs naţional de arbitraj, finalizat cu testarea participantelor, iar la o dată ce va fi stabilită ulterior, FRG va organiza şi un curs având ca tematică arbitrajul pe noua programă de clasificare.Foto: Facebook / Larisa Iordache / Gahpstv Transmision