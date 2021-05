Larisa Iordache a revenit la antrenamente. „Sper să nu mai am probleme”

Prezentă la festivităţile de sărbătorire a 73 de existenţă a Clubului Sportiv Dinamo, Larisa şi-a exprimat convingerea că antrenorii Cristian şi Lăcrămioara Moldovan pot pregăti lotul naţional de la Deva, a cărui activitate a fost restructurată în urma unei decizii a Federaţiei Române de Gimnastică.





„Am încredere foarte mare în antrenorii mei, soţii Moldovan, m-aş bucura foarte mult pentru dânşii să aibă sportivi foarte buni şi să aibă copii care să tragă. Pentru că despre asta este vorba în performanţă, despre sacrificii, despre foarte multă muncă şi dorinţă. Eu cred că dânşii chiar pot face lucrurile acestea”, a explicat Larisa Iordache.





Larisa Iordache şi-a asigurat prezenţa la Jocurile Olimpice de la Tokyo după ce a ocupat locul patru în calificări la Campionatele Europene de la Basel (Elveţia), care au avut loc luna trecută. După concurs, gimnasta a fost internată în spital, din cauza unei infecţii la rinichi, şi nu a mai putut evolua în finala de la individual compus şi în cele de la bârnă şi sol.





Gimnasta Larisa Iordache a anunţat, miercuri, 12 mai, că a revenit la antrenamente, după problemele medicale cu care s-a confruntat la Europenele de la Basel, şi că îşi doreşte ca la Jocurile Olimpice de la Tokyo să intre în lupta pentru medalii.„Am revenit la antrenamente, eram nerăbdătoare, sper din suflet să nu mai am probleme. Am timp de antrenamente, totul este pus la punct, sper ca la Jocurile Olimpice să am exerciţii foarte bune şi să mă lupt pentru medalie. Pentru că îmi doresc din suflet să îmi fac integralele aşa cum pot eu mai bine”, a declarat Larisa Iordache.