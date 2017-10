Lacrimile unui campion: Casillas a plâns ca un copil la despărţirea de Real

Lacrimile unui campion: Casillas a plâns ca un copil la despărțirea de Real

Portarul Iker Casillas s-a despărțit, azi, de Real Madrid, după ce a citit în fața reprezentanților mass-media, extrem de emoționat, o declarație prin care le-a mulțumit fanilor, oficialilor clubului și familiei sale, promițând totodată că nu va înceta să susțină echipa madrilenă."În primul rând, bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici și alături de mine în acest moment atât de special. Astăzi am venit la acest stadion (n.r. - la arena Santiago Bernabeu), la acest mare stadion, pentru a mă despărți de voi toți și în special de cei care iubesc Real Madrid. După cum știți, de ieri nu mai sunt component al echipei Real Madrid și fac parte din FC Porto", și-a început Casillas discursul.Casillas a menționat că Real Madrid este un club care i-a dat totul. "Parcă ieri aveam nouă ani și îmbrăcam prima dat echipamentul echipei Real Madrid, un vis împlinit pentru mine. În tot acest timp am suferit, am râs, am plâns, ne-am bucurat împreună. M-am simțit foarte iubit, atât în momentele bune cât și în cele dificile. Acest club nu m-a învățat doar să fiu sportiv, m-a format ca om m-a ajutat să cresc imprimându-mi valorile sale: respectul, camaraderia, înțelegerea și mai ales modestia", a subliniat fotbalistul.