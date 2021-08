Lacrimi de emoţie pentru starul argentinian Lionel Messi

Starul argentinian Lionel Messi a izbucnit în lacrimi la conferinţa de presă pe care a susţinut-o duminică, la stadionul Camp Nou, în cadrul căreia şi-a anunţat despărţirea de FC Barcelona, clubul la care şi-a petrecut întreaga sa carieră de fotbalist. "Nu ştiu dacă voi putea vorbi. În aceste zile, m-am gândit mult la ceea ce aş putea spune. Acest lucru este foarte dificil pentru mine, după atâţi ani în care am trăit aici. Nu eram pregătit pentru asta. Anul trecut (în vara lui 2020, când a solicitat rezilierea contractului) am fost pregătit să plec, dar anul acesta eram hotărât să continui aici, să continuăm în casa noastră, este ceea ce ne doream cel mai mult. Astăzi însă trebuie să-mi iau rămas bun de la toate astea. Am petrecut mulţi ani aici, unde am ajuns foarte tânăr, la 13 ani, iar acum, după 21 de ani, plec cu soţia mea şi cu cei trei copii catalano-argentinieni. Am dat totul pentru acest club, pentru acest tricou, din prima zi în care am ajuns şi până în ultima", a spus Messi, potrivit Agerpres.