Lacrimi de durere pentru Larisa Iordache. „Durerea asta este peste limita mea de suportabilitate”

Deşi iniţial sportiva a anunţat că se va urca pe bârnă şi într-un picior şi va lupta pentru o medalie olimpică, la încălzirea pe care a efectuat-o înainte de finală, Larisa Iordache şi-a dat seama că nu poate împinge în piciorul afectat.





Sportiva născută în capitală a părăsit sala în lacrimi, fiind consolată de oamenii din staff-ul său tehnic. La câteva minute după această decizie, Larisa Iordache a postat şi un mesaj emoţionant pe pagina sa de Facebook.





„Nu vom înțelege niciodată de ce drumul pe care ni-l alegem este atât de dur cu noi în unele momente când ai nevoie să te lase să mergi liniștit spre ce vrei tu să faci. Am încercat și am sperat până în ultima clipă pentru această finală olimpică. Din păcate, iar, drumul meu este împietrit. Durerea asta de la gleznă pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om. Am vrut să o fac pentru mine. Pentru mine si pentru ființa care m-a împins pe drumul acesta, care din păcate nu mai este lângă mine și nu mai pot obține un cuvânt de încurajare de la ea. Momentan pun puțină pauză și o iau de la capăt când o să fiu pregătită să reiau totul din punct de vedere psihic cât şi fizic”, a scris printre altele Larisa Iordache, referindu-se în acest mesaj şi la mama sa care a decedat în urmă cu câteva săptămâni.





Larisa Iordache nu a putut evolua în finala de la bârnă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, disputată marţi, din cauza accidentării de la gleznă care o macină de câteva zile.