La tenis de masă, medaliile europene se plămădesc la Constanţa

La tenis de masă, medaliile europene se plămădesc la Constanța

De ieri, loturile de junioare și cadete ale României la tenis de masă se pregătesc în sala de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS pentru o evoluție de succes la întrecerea continentală. Cele două echipe naționale au sosit la Constanța duminică seara, iar de ieri au început antrenamentele. Timp de o săptămână, junioarele pregătite de constănțeanca Liliana Sebe și cadetele aflate sub comanda lui Petre Arnăutu vor efectua câte două antre-namente pe zi (între orele 8,30 și 11 și între 16 și 18,30 - 19), în dimineața zilei de marți, 7 iulie, fiind prevăzută ple-carea în Cehia, unde, între 9 și 19 iulie, la Praga, se desfășoară Campionatul European de juniori și cadeți. Ambele echipe sunt supravegheate la lucru de încă un constănțean, antrenorul federal Viorel Filimon. Din lotul de junioare fac parte Cristina Hârâci, Ana-Maria Sebe (LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul), Camelia Poștoacă și Andrada Vinc-ze, iar cadetele sunt Bernadette Szocs, Larisa Magyarosi, Irina Ciobanu și Roxana Istrate. „Sperăm ca la echipe să intrăm în primele patru, ceea ce ne asigură automat calificarea la Mondiale. La probele individuale, mizăm pe o clasare cât mai în față a Cristinei, în special la simplu și la dublu mixt”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Liliana Sebe. În grupa preliminară, România le are ca adversare pe Ucraina, Lituania și Croația, mergând mai departe primele două clasate. „Proba pe echipe e cea mai impor-tantă. În grupă, cel mai greu adversar va fi Ucraina, care o are pe Margaryta Pesotska, sportivă aflată la vârful ierarhiei mondiale”, ne-a spus și Cristina Hârâci. „Vreau o medalie la echipe și calificarea la Mondiale, iar la simplu să ajung în primii 16 sau în primii 8. Pentru primele patru poziții ne luptăm cu Franța, Germania și Ungaria”, a arătat și Ana-Maria Sebe. Printre partenerii de antrenament ai fetelor din sala de la LPS se află și foști componenți ai echipei constăn-țene, precum Alexandra Chirametli, Ildâz Ali și Cristi Grigore, toți aflați în vacanță. După ce a plecat de la LPS, Chirametli a evoluat doi ani în Olanda, un an în Italia, iar de la anul va juca în Franța. Ildâz joacă în Turcia, iar Grigore, după câteva sezoane petrecute în Franța, a revenit în România, fiind posibil ca, de la anul, să reprezinte LPS - Farul. În această perioadă, este plecat la Bistrița, în cantonament cu lotul de juni-ori pentru Europeanul din Cehia, un al treilea constănțean, Lucian Munteanu.