La România - Olanda va asista şi „Mourinho“

La România - Olanda va asista și „Mourinho“

Gloria Buzău, echipa de pe locul 15 în clasamentul Ligii 1, se află de marți în pregătire la Constanța, urmând a asista de pe stadionul „Farul" și la meciul România - Olanda. Elevii antrenorilor Ștefan Stoica „Mourinho" și Vasile Mănăilă sunt cazați la hotelul „Iaki" din Mamaia și au un program cu două antrenamente pe zi, pe care le efec-tuează pe terenul „Voința" din Complexul Sportiv „Badea Cârțan". „Am venit cu tot lotul, cu 23 de fotbaliști. Sâmbătă seară, vom vedea de pe stadion meciul cu Olanda, iar duminică dimineață ne întoarcem acasă. Am fi vrut să disputăm și un meci amical, dar nu am găsit adversar, Farul, prima noastră opțiune, fiind plecată în Bulga-ria", a declarat, pentru „Cuget Liber", „Fane Mourinho".