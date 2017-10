Neculai Tănasă, președintele lui Callatis Mangalia:

„La promovare, ne batem cu Slobozia“

Echipa din sudul litoralului are șanse bune de a ajunge în Liga a II-a, condiția fiind însă ca, în retur, să nu mai facă niciun pas greșit. Vacanța de iarnă a găsit-o pe Callatis Mangalia pe poziții solide la promovare: locul doi în seria secundă a Ligii a III-a la fotbal, la egalitate de puncte, 35, cu liderul Unirea Slobozia, care ocupă prima poziție la limită, grație unui singur gol în plus, +24 (40-16) față de +23 (34-11) Callatis. Totodată, echipa din Mangalia are și avantajul rezultatului direct, după ce a remizat în fieful Unirii. Neculai Tănasă, președintele lui Callatis, analizează evoluția din tur a echipei pe baza a patru momente semnificative: primele opt etape; confruntarea de la Slobozia; meciurile cu Dunărea Călărași și Tunari; ultimele trei runde. „Primele opt etape au fost fără greșeală. Am câștigat tot, iar un mare merit în acest parcurs perfect îi revine și fostului antrenor, Cristi Cămui. Am jucat apoi la Slobozia, bine și acolo. S-a terminat 1-1, dar trebuia să câștigăm, având în vedere ocaziile avute. Paradoxal însă, acest rezultat pozitiv, în loc să ne dea o forță și mai mare, ne-a tras în jos. Văzând că nici principala contracandidată nu le-a stat în cale, băieții s-au lăsat pe tânjală, iar în următoarele două partide, ambele jucate în deplasare, la Călărași (înfrângere, 1-2) și la Tunari (egal, 1-1), au fost inexistenți. Au crezut să simpla prezență în teren rezolvă situația. La Liga a III-a însă, dacă nu joci și nu pui osul, n-ai făcut nimic. Contează doar modestia și exprimarea în teren. Din fericire, în ultimele trei meciuri din tur, pe care le-am abordat cu un nou antrenor, Erik Lincar, echipa și-a revenit și a bifat numai succese”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Neculai Tănasă, fostul fundaș de fier al Farului și al Callatisului. „Tase” este de părere că bătălia promovării se va da doar între Unirea Slobozia și Callatis, alte echipe neavând forța să reziste unui război de durată. Iar în lupta pentru Liga a II-a formația din Mangalia este avantajată că va susține acasă toate meciurile grele. În plus, nu e de neglijat nici atuul dat de meciul nul de la Slobozia, care s-ar putea dovedi hotărâtor în situația în care cele două rivale încheie și returul la egalitate de puncte. „Cu o pregătire bună de iarnă și cu 3-5 jucători cu care să ne întărim sperăm să reușim promovarea. Ne mai trebuie un mijlocaș defensiv, un portar, un fundaș lateral, un vârf și un fundaș central. Remarc sprijinul, singurul, de altfel, pe care îl primim de la primarul municipiului Mangalia, Claudiu Mihai Tusac, care are o singură țintă: promovarea. Îi place fotbalul (a și practicat acest sport, fiind junior la Dunărea Galați) și și-a ținut toate promisiunile față de echipă. În plus, în cazul promovării, are în proiect și modernizarea bazei sportive”, ne-a mai spus Neculai Tănasă. Callatis se va reuni pe 12 ianuarie 2011. Până pe 24 ianuarie, se va pregăti la Mangalia sau la Neptun, după care va efectua un cantonament montan. „Tase“ a remarcat patru jucători Neculai Tănasă a remarcat în mod deosebit în turul de campionat patru jucători de la Callatis: portarul Vlad Neagu, atacantul Calagi Dincă, mijlocașul dreapta Cristian Bardu și fundașul stânga Laurențiu Florea. „Vlad e un băiat de caracter, care poate crește mult în valoare. Mare încredere am și în Calagi, însă el a și oscilat în evoluții și tocmai asta aștept de la el, constanță. Dintre jucătorii cu experiență, Laurențiu Florea și Bardu (Nașu’ și Finu’) au jucat cel mai bine”, ne-a spus „Tase”. Callatis are și psiholog Neculai Tănasă ne-a declarat că aștepta mai mult în tur de la unii dintre fotbaliștii cu expe-riență. „Din șase în șase luni, sita cerne la Callatis. Vreau să rămână doar jucătorii care sunt pregătiți cu adevărat pentru țelul nostru, promovarea. Tocmai pentru a vedea capacitatea lor de gândire și modul în care reacționează la presiunea obiectivului, am adus la echipă și un psiholog, care a lucrat cu jucătorii”, ne-a spus președintele lui Callatis, care a dezvăluit că, în pauza de iarnă, se va renunța la 4-5 fotbaliști.