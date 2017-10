La Mulţi Ani, CSS 1!

La Mulți Ani, CSS 1!

Ştire online publicată Joi, 04 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Campioni olimpici, mondiali, europeni, în frunte cu fostele mari gimnaste Simona Amânar și Dana Sofronie, antrenori de top, conducători de club, personalități ale sportului românesc au participat, aseară, la semicentenarul Clubului Sportiv Școlar 1 Constanța. Gala aniversară s-a desfășurat la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“. „Trăiesc momentul la superlativ. Mă gândesc la viitorul acestui club sportiv școlar, pe care îl doresc cât mai sus în topurile naționale“ Eugen Simionescu, director CSS 1, 1962-1967 „Este un moment de referință în viața instituției. De-a lungul timpului, prin curtea CSS 1 au trecut zeci de mii de elevi, care au descoperit plăcerea de a face sport, apoi au intrat în marea performanță. Subliniez colaborarea foarte bună a cadrelor didactice și îi felicit pe organizatori pentru această sărbătoare a sportului constănțean“ Victor Albu, director CSS 1, 1967-1972 „O treime din viață am dedicat-o acestui club. M-am bucurat că am putut continua munca iluștrilor mei predecesori, prieteni și sprijin de nădejde la nevoie. Am întărit poziția profesorului de educație fizică și sport în cancelarie, acești oameni merită respect și un statut de onoare. CSS 1 este o unitate sportivă școlară de elită, aflată, de ani buni, în fruntea topurilor“ Sorin Popescu, director CSS 1, 1972-1990 „Greu de exprimat sentimentele care mă încearcă. Datorez mult acestui club, unde m-am afirmat ca profesor. Vreau să știți că am avut mereu două mari iubiri - CSS 1 și Hidrotehnica (actualul CS Tomis)“ Traian Bucovală, director adjunct CSS 1, 1972-1979 „Ultimii 40 de ani i-am petrecut la CSS 1. Se apropie pensionarea, iar acum, la ora bilanțului, pot spune că a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții. Am lansat mari valori și cred că CSS 1 mai poate face multe lu-cruri bune pentru sportul românesc“ Mihail Făgărășan, actual director adjunct al CSS 1 „SSE, cum spuneam cu mândrie noi, a rămas pentru mine piatra de temelie a înaltei performanțe sportive pe care am atins-o în 1973, de vicecampioană mondială. Mulțumesc antrenorilor, care m-au primit în echipa lor și m-au învățat cât de frumoasă și onorantă este meseria de profesor“ Elena Frîncu, director executiv al DSJ Constanța