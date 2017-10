CS Tomis - Rulmentul Brașov 28-32, în Liga Națională de handbal feminin

La mâna rezultatelor

Echipa de handbal feminin CS Tomis a fost învinsă, ieri, la Sala Sporturilor, de Rulmentul Brașov, cu scorul de 28-32 (13-18), și așteaptă acum jocul rezultatelor pentru +a mai spera la calificarea în cupele europene. Meciul, contând pentru etapa a 22-a a Ligii Naționale, s-a disputat în devans, la cererea formației de sub Tâmpa. Startul a stat sub semnul echilibrului, 4-4 în min. 7, apoi brașovencele au apăsat accelerația și s-au distanțat, la jumătatea reprizei întâi, la șase goluri, 12-6. La cabine, oaspetele au intrat în avantaj liniștilor, 18-13, iar diferența s-a mărit în partea secundă, maximum fiind 22-14. Din acel moment, Tomisul a început cursa de urmărire și s-a apropiat la un singur gol, 25-26, dar nu a avut forța de a egala, în special din pricina Cristinei Neagu, jucătoare cu execuții sclipitoare în momentele decisive. Finalul a aparținut Brașovului, care s-a impus cu 32-28. Pentru CS Tomis (antrenori, Lucian Râșniță și Ion Pușcașu), au marcat Loredana Mateescu (8), Alexandra Iovănescu (7), Cristina Georgescu (4), Georgeta Grigore (3), Ionela Drilea Topa (2), Mihaela Pârâianu, Anișoara Durac Marcu, Andreea Dospin și Diana Druțu (câte 1). În urma acestui eșec, CS Tomis rămâne pe locul șase în clasament, cu 21 de puncte. La această poziție, ce devine calificantă în cupele europene doar dacă Rulmentul va câștiga finala Cupei Cupelor, mai râvnește îndreptățit și U Cluj (locul 7, 20 p, un meci mai puțin disputat), ardelencele având și un program destul de ușor până la finele campionatului. Lideră este Rulmentul, urmată de Oltchim, ambele cu același număr de puncte, 38, iar pe treapta a treia a podiumului se află HCM Baia Mare (27 p). Celelalte partide ale rundei se vor juca sâmbătă, 3 mai: HC Zalău - CSM Sf. Gheorghe, U Cluj - Oltchim, HCM Roman - HCM Buzău, Rapid - Dunărea Brăila, Oțelul Galați - Cetate Deva. HCM Baia Mare stă. Etapa viitoare (miercuri, 7 mai), CS Tomis are meci în deplasare, cu Oțelul.