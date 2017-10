Miodrag Belodedici, director în Federația Română de Fotbal:

„La juniori, suntem în coada Europei”

Prezent la Constanța, la finala Campionatului Național de juniori mari, dintre FC Farul și Școala de Fotbal „Marius Lăcătuș”, fostul mare jucător Miodrag Belodedici, actualmente director al centrelor de juniori ale FRF și membru în Comisia Tehnică, a recunoscut că, la nivelul echipelor naționale juvenile, România are probleme mari în Europa. „Pe plan internațional, suntem cam la coadă. Stăm foarte rău. Suntem pe aceeași linie cu Ucraina sau Moldova și ne batem cu Ungaria. Avem probleme de gabarit, dar și de tehnică. Se zice că noi, românii, suntem tehnici. Adevărat, însă doar individual. Ne place să cărăm mingea, să o conducem, să o întoarcem, însă trebuie să ordonăm această tehnică, să o punem în slujba colectivului”, a declarat Belodedici. Ca unul care a lucrat în Spania la copii, Belo crede că diferența de structură dintre țările dezvoltate și România e mare, dar „și celelalte țări din jurul nostru, precum Turcia, Serbia, Croația, Ungaria au mult mai multe terenuri și sunt organizate mai bine”. Oficialul federal spune că și selecția și modul cum se lucrează cu copiii la vârste fragede sunt de vină pentru situația delicată de la juniori. „La noi, selecția e slabă și nu se lucrează cum trebuie la 12, 13 sau 14 ani. Jucătorul român începe să învețe fotbalul târziu. Trebuie lucrat mai bine cu el de timpuriu, dar asta implică o infrastructură mai bună. Trebuie să îi atragem spre fotbal, să aibă unde să se antreneze, să le organizăm competiții”, declară Miodrag Belodedici. Generația lui „Au, mă doare!” Nici mentalitatea și modul în care se comportă tinerii jucători pe teren nu le fac bine acestora. „Sunt probleme de mentalitate. Mulți copiază ce văd în societate. Am observat că, la noi, și copiii folosesc foarte mult pe teren «Au!». Toți strigă așa ca să se fluiere faultul. În celelalte țări, nu e așa. Jucătorul faultat se ridică și pleacă. Asta e diferența, de mentalitate. La noi, și în prima divizie vedem jucători cum se trântesc, se tăvălesc, urlă, cer faulturi, iar copiii se uită la ei și îi imită. Sperăm să dispară asemenea chestii. Din păcate, copiii nu au modele”, arată Belodedici. Naționala mare e deficitară la jocul de atac Miodrag Belodedici crede că eliminarea României din faza grupelor de la Euro 2008 nu a avut la bază probleme de mentalitate. Diferența a fost făcută de valoarea superioară a adversarelor. „Băieții de la Naționala de seniori au o mentalitate sănătoasă. Pur și simplu, ne-am întâlnit cu echipe mult mai bune și mai așezate. Au decis valoarea individuală și colectivă. Noi nu am arătat prea multe. Tactic am evoluat bine, jocul de apărare a fost bun în multe momente, dar pe atac am fost mai slabi. Din păcate, suntem deficitari la acest joc, de la mijloc în sus”, a spus Belo, care ține cu Spania la Euro.