La handbal, ne-a bătut şi Bahrainul! "Au fost mai buni"

Naționala sub 19 ani a Spaniei a învins reprezentativa similară a României, scor 35-26 (17-14), în Sala Polivalentă din Călărași, în ultimul meci de la Trofeul Carpați, reușind astfel să își adjudece primul loc cu punctaj maxim. Selecționata României a încheiat turneul pe locul trei, cu o victorie (31-28 cu Austria) și două înfrângeri (27-28 cu Bahrain și 26-35 cu Spania).„A fost un test foarte bun, deoarece am putut vedea la ce nivel ne aflăm în compania unor adversari puternici. Spania este în prima urnă valorică și ne-am putea întâlni la Campionatul European de anul viitor. Bahrainul a fost surpriza competiției, au etalat un handbal foarte bun, iar Austria a evoluat cu determinare în toate meciurile. Deși nu am avut rezultatele dorite, per ansamblu au fost meciuri utile de verificare. S-a văzut diferența de mentalitate dintre noi și Spania, dar sperăm să progresăm și să ne luăm revanșa chiar la Europene”, a punctat pivotul Daniel Susanu (HC Dobrogea Sud), căpitanul tricolorilor.