Antrenorul Ion Zlate:

„La fotbal, descoperi talente sau dispari din fenomen”

Andreea Vicol și Adriana Marinache sunt ultimele talente descoperite de antrenorul Ion Zlate în cadrul acțiunilor de selecție inițiate în școlile din județ. În vârstă de 15 ani, Andreea provine de la Școala Lanurile și are calități ce o recomandă pentru postul de vârf de atac - tehnică, viteză, gabarit (1.70 m). În schimb, Adriana se anunță a fi un portar de perspectivă. Este de origini din Băneasa, a terminat junioratul și, dintre buturi, dă siguranță coechipierelor. Are priză la balon, iese curajos pe centrări și stă bine și la capitolul fizic (1.87 m, 70 kg). „La fotbal, trebuie să descoperi mereu elemente de valoare. Dacă nu ai nici bani de transferuri, dispari din fenomen. Noi mergem pe varianta întâi, punând accent pe selecții. Cât de curând, voi definitiva lotul pentru Liga 1“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ion Zlate, coordonatorul grupelor feminine și masculine de la clubul SNC. Tehnicianul constănțean este de părere că trialele din școli sunt eficiente din mai multe puncte de vedere. „Ai ocazia, gratis, de a urmări copiii pe terenul de sport. Îi aduc la teren și, dacă îmi dau seama că nu sunt potriviți pentru fotbal, îi reorientez către alte discipline. Așa am procedat cu Florentina Chiriac, pe care am trimis-o la volei, Claudia Mogoșan (haltere), Alexandra Purice (atletism) sau Monica Cezar (kaiac-canoe). Ar fi fost păcat ca sportul constănțean să le piardă pe aceste fete“, a explicat Ion Zlate.Andreea Vicol și Adriana Marinache sunt ultimele talente descoperite de antrenorul Ion Zlate în cadrul acțiunilor de selecție inițiate în școlile din județ. În vârstă de 15 ani, Andreea provine de la Școala Lanurile și are calități ce o recomandă pentru postul de vârf de atac - tehnică, viteză, gabarit (1.70 m). În schimb, Adriana se anunță a fi un portar de perspectivă. Este de origini din Băneasa, a terminat junioratul și, dintre buturi, dă siguranță coechipierelor. Are priză la balon, iese curajos pe centrări și stă bine și la capitolul fizic (1.87 m, 70 kg). „La fotbal, trebuie să descoperi mereu elemente de valoare. Dacă nu ai nici bani de transferuri, dispari din fenomen. Noi mergem pe varianta întâi, punând accent pe selecții. Cât de curând, voi definitiva lotul pentru Liga 1“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ion Zlate, coordonatorul grupelor feminine și masculine de la clubul SNC. Tehnicianul constănțean este de părere că trialele din școli sunt eficiente din mai multe puncte de vedere. „Ai ocazia, gratis, de a urmări copiii pe terenul de sport. Îi aduc la teren și, dacă îmi dau seama că nu sunt potriviți pentru fotbal, îi reorientez către alte discipline. Așa am procedat cu Florentina Chiriac, pe care am trimis-o la volei, Claudia Mogoșan (haltere), Alexandra Purice (atletism) sau Monica Cezar (kaiac-canoe). Ar fi fost păcat ca sportul constănțean să le piardă pe aceste fete“, a explicat Ion Zlate.