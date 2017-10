Cristian Petre, rugbistul cu cele mai multe selecții la națională:

„La Farul, trebuie schimbată mentalitatea jucătorilor“

Clubul RCJ Farul Constanța a demarat o campanie de întărire a lotului, iar una dintre „mutările“ ce se doresc a fi câștigătoare a fost aducerea lui Cristian Petre, rugbistul cu cele mai multe selecții la echipa națională - 93. După 13 ani petrecuți într-unul dintre cele mai puternice campionate din lume, cel francez, Cristian Petre a decis să revină în SuperLigă, mai exact la RCJ Farul, unde a devenit instantaneu noul lider de echipă. Jucătorul s-a arătat încântat de provocarea oferită de gruparea de pe litoral, în cadrul căreia va îndeplini și funcția de antrenor secund. „Farul mi-a oferit un contract bun, exact suma pe care o câștigam în Franța, plus alte facilități. Am găsit la Constanța 500 de rugbiști legitimați, care au asigurată masa. Obiectivul fixat de președintele clubului este titlul”, a declarat Cristian Petre, adăugând că și-a pro-pus să înceapă, anul acesta, cursurile școlii de antrenori în România, Franța sau Anglia. „Marinarii” sunt încă în vacanță, urmând să-și reia pregătirile pe 20 ianuarie. „La Farul, împreună cu antrenorul Neil Kelly, sper să reușim să schimbăm menta-litatea jucătorilor. Eu, ca antrenor-jucător, va trebui să fiu un exemplu. Am de lucrat în special la partea fizică, pentru că am oprit activitatea în no-iembrie”, a spus Petre. RCJ Farul Constanța a încheiat Superliga pe locul 4. Conducerea clubului nu a fost mulțumită de rezultat, motiv pentru care a luat o serie de decizii, prima dintre ele fiind instalarea pe banca tehnică a britanicului Neil Kelly, secundul echipei naționale a României.