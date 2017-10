„La Farul, trebuie făcută curăţenie totală!“

Fostul arbitru internațional de rugby Vasile Chirondojan:

„La Farul, trebuie făcută curățenie totală!“

Fostul arbitru internațional de rugby Vasile Chirondojan este de părere că, după dezastrul din sezonul precedent, la RCJ Farul este nevoie de o regândire a strategiei, schimbările fiind obligatorii la toate nivelele: conducere executivă, conducere tehnică, lot de jucători. Lumea rugby-ului constănțean nu poate rămâne indiferentă în fața neputinței actualei conduceri executive a RCJ Farul de a face performanță. Erorile în serie și deciziile neinspirate ale șefilor „marinarilor” au făcut ca, în ultimele sezoane, deși a beneficiat de bugete de zeci de miliarde, echipa de la malul mării să nu câștige niciun titlu de campioană, rămânând în palmares doar cu cele șase obținute sub comanda regretatului Mihai Naca. „La RCJ Farul, trebuie făcută curățenie totală, e necesar un nou moment zero, în care se pornește de la început. Farul e templul rugby-ului românesc, iar cei care au puterea decizională trebuie să cântărească foarte atent situația, pentru a nu risca să-și bată joc de sportul constănțean. Suntem la ora unor hotărâri delicate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Chirondojan. Fostul arbitru internațional are și un plan de reconstrucție a clubului de rugby Farul. „Sfatul meu este ca, în lot, să fie păstrați numai jucătorii constănțeni, iar stranierii să plece, pentru că, după ceea ce au arătat în ultimii ani, nu merită să îmbrace tricoul Farului. Avem tineri de mare perspectivă, componenți ai loturilor naționale de juniori ale României, care au câștigat medalii de aur la Campionatul European și Mondial, divizia a doua valorică. Cu puțină răbdare, putem construi o echipă competitivă, formată numai din sportivi autohtoni, de la Farul, Cleopatra, LPS sau Callatis. În calitate de președinte al clubului Cleopatra, îmi pare foarte rău că am pregătit jucători de talie continentală, i-am dat la Farul, iar aici au devenit rezerve de lux. Acești copii nu au mai progresat, din contră, carierele lor au înregistrat un regres, pentru că au jucat din când în când și au stat mai mult prin infirmerii. Președintele Consiliului Județean, care acordă fondurile clubului, trebuie să analizeze situația, să vadă ce e rău acolo și să ia decizii. S-a terminat cu lozincile, astăzi, elementele de măsură sunt faptele și rezultatele. E nevoie de o nouă conducere executivă, de alți antrenori. S-a văzut că experimentul cu tehnicieni străini, pentru aducerea cărora s-au cheltuit bani mulți, a fost un fiasco. Constanța are antrenori, are arie de selecție, poate renaște. Nu putem lăsa o disciplină așa de îndrăgită și cu o așa de mare tradiție să dispară. Ca fost jucător și arbitru internațional de rugby, trag semnalul de alarmă!”, a spus Chirondojan.