Pentru că nu au mai fost plătiți de câteva luni, rugbiștii fac grevă

La Farul, s-a spart buboiul cu puroi

RCJ Farul are mari probleme financiare. Și nu de ieri, de azi. Conflictele au mocnit mai mereu la gruparea rugbistică din strada Primăverii, dar buboiul cu puroi, urât mirositor, s-a spart la meciul cu CSM Baia Mare, când mai mulți dintre jucătorii de bază au refuzat să intre pe teren, acuzând clubul că nu și-a achitat obligațiile bănești. Fără Ben Aoina, Makapelu, Janties, Cătălin Nicolae sau Costi Gheară, „marinarii” au încasat în Maramureș o zdravănă mamă de bătaie, 3-24, fără a obține nici măcar punctul bonus. În urma acestui eșec, constănțenii nu mai au șanse de a juca semifinala acasă, iar obiectivul pompos anunțat - câștigarea titlului național - pare ca și compromis. Cum o nenorocire nu vine niciodată singură, din pricina problemelor financiare, Farul ar putea rămâne și fără vedetele sale, aduse pe bani grei din emisfera sudică. În loc să înscrie eseuri, acești jucători amenință că pleacă. „De câteva luni, nu ne-am primit banii. Este o stare dificilă pentru noi, pentru că avem familii și trebuie să avem grijă de ele. În această situație, mai sunt și alți jucători, destul de mulți, și toți gândesc la fel. De aceea, am refuzat să jucăm etapa trecută”, a declarat, pentru rugby.ro, Ben Aoina. „Am vorbit cu șeful și ne-a promis că, la 1 septembrie, se rezolvă această situație. Sper să fie așa. Dacă nu, este foarte posibil să plec. Și alți colegi gândesc la fel. E firesc, pentru că avem familii de întreținut. Nu exclud varianta de a juca tot în România, dar la altă echipă din Divizia Națională. Vom vedea”, a spus Makapelu. Jucătorul din Samoa se află în discuții și cu un club din Anglia, așa că ar fi posibil să fie primul care se desparte de clubul constănțean. La Farul mai joacă georgieni, namibieni și, mai ales, români. Cu toții suferă din cauza acestor probleme financiare. v v v Ceea ce se întâmplă la RCJ Farul este greu de imaginat, în condițiile în care, în acest club, au fost pompate sume consistente din bugetul local. Un suporter al „marinarilor” mă întreba, deunăzi, unde sunt zecile de miliarde alocate de Consiliul Județean? Ce s-a întâmplat cu acei bani? Cum au fost ei gestionați? Administratorii s-au priceput oare să-i cheltuiască în folosul echipei, pentru înde-plinirea obiectivului? I-am spus omului că, la aceste întrebări, trebuie să răspundă directorii de la Rugby Cluj Județean Farul. Ei nu au decât două variante: fie să remedieze avaria și să aducă titlul pe litoral (jos pălăria dacă reușesc!), fie să-și recunoască incapacitatea managerială și să își dea demisia, nu înainte însă de a justifica modul de cheltuială al fiecărui leu. v v v Toate aceste probleme de la Farul au venit înaintea meciurilor cu Baia Mare și Dinamo. Cel cu Baia Mare e deja istorie, din seria de tristă amintire. Urmează derbyul cu Dinamo, programat sâmbătă, 22 august, de la ora 11.00 (în direct la TVR 2), pe litoral. „Sper să nu ne afecteze ce se întâmplă acum și la meciul de sâmbătă. Cu siguranță, va fi o partidă dificilă. Dinamo are echipă puternică. Sunt convins că nu va mai fi box pe teren, ca la partida de la București. Noi vrem să jucăm rugby”, a explicat Aoina.