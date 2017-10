„La Farul, nu încurajăm odihna şi pasivitatea“

Mircea Crainiciuc vrea ca „marinarii“ să iasă de pe teren cu genunchii „în sânge“

„La Farul, nu încurajăm odihna și pasivitatea“

Conducerea FC Farul este supărată pe jucători pentru numeroasele puncte pierdute acasă și pentru locul ocupat în clasament. Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului, a declarat că, din partea noilor investitori, există toată atenția față de echipă, dar situația actuală, locul 9, după șapte etape, cu -2 la „adevăr”, trebuie să îi trezească pe jucători. „Așteptăm mai mult de la băieți. Suntem în continuare supărați pe ei. Am pierdut foarte multe puncte acasă, opt, nepermis pentru o echipă care are ca obiectiv promovarea. Sunt foarte mulți fotbaliști care primesc salarii substanțiale, iar aportul lor este mic sau foarte mic. Meciul de la Botoșani e un moment în care se pot trezi, însă numai printr-un efort personal și printr-un spirit de sacrificiu mărit. Le-am tot spus aceasta. Nu se poate ca în jocuri precum cel cu Stejaru, derby-ul Dobrogei, să nu ai dorință și efort. Contra Săgeții, am luat un singur galben. Din asemenea partide, trebuie să ieși cu genunchii «în sânge» și cu multe cartonașe, pentru încrâncenare, nu ca noi. Ocupăm locul 9, iar obiectivul este 1-2", a arătat Crainiciuc. „Nu avem disponibilitatea de a încuraja odihna și pasivitatea pe teren”, a avertizat președintele clubului, dând exemplu pe Sportul Studențesc, echipă care „nu a primit salariile de cinci luni, dar cum a jucat cu noi, cât de mult și-a dorit victoria și ce greu am bătut-o?”. „Traversăm o perioadă de criză și, totuși, la salariile acestea imense, am ajuns să avem doar la câțiva jucători restanțe de o lună. Și, aten-ție, aveau banii încasați dacă bă-teau Săgeata, pentru că astfel luau și salariile. Patronii au venit pregătiți la meci: pe lângă prima de joc, pe care jucătorii o aveau la cabine, aveau și o parte din salarii. Patronii au venit cu 40.000 lei: 20.000 lei prima și cu 20.000 lei le plăteau din salarii”, a declarat Crainiciuc. Președintele Farului a dezvăluit că, săptămâna viitoare, clubul se va judeca cu Gosic și Rastovac pentru rezilierea contractelor. „Deja am înaintat dosarele. Toată vara am discutat cu ei, dar n-au vrut să înțeleagă. În orice situație, omenească, sportivă, profe-sională, ei trebuiau să accepte renegocierea contractelor sau, pentru banii mulți pe care-i primesc, să-și arate valoarea și măiestria, ceea ce nu au făcut”, a mai spus Mircea Crainiciuc.