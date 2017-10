La doi paşi de titlul continental

România - Portugalia, în semifinalele CE de rugby Under 19

La doi pași de titlul continental

Echipa națională de rugby juniori sub 19 ani a României înfruntă, astăzi, reprezentativa Portugaliei, în semifinalele Campionatului European din Belgia. După bucuria din prima rundă, 14-3 cu selecționata țării gazdă, „stejăreii“ au avut o zi de odihnă și plimbare prin Bruxelles, ieri revenind la antrenament. „Se anunță un meci dificil, însă obiectivul nostru este, ca de obicei, victoria. Am reușit să creăm un grup unit numit România și pe el ne bazăm pentru a câștiga“, a declarat antrenorul Adrian Costache. În lotul tricolor, nu există accidentări, iar selecționerii români au decis să înceapă jocul cu Portugalia cu XV-le de start folosit împotriva Belgiei, pe lista titularilor aflându-se șase constănțeni: Ionuț Florea, Alexandru Mitu (ambii de la RCJ Farul), Ionuț Puișoru, Bogdan Petreanu, Cristian Munteanu și Petre Zapan (toți de la CS Cleopatra Mamaia). Conform site-ului rugby.ro, atmosfera din tabăra României este foarte bună, startul cu victorie dând jucătorilor acel dram de încredere de care aveau nevoie. Acum, echipa lui Costache mai are nevoie de două succese și devine campioană continentală, performanță ce aduce după sine calificarea la Campionatul Mondial Under 20 din Chile 2008, divizia a doua valorică. Partida cu Portugalia începe la ora 16. Dacă învinge, România va juca finala cu Rusia sau Polonia.Echipa națională de rugby juniori sub 19 ani a României înfruntă, astăzi, reprezentativa Portugaliei, în semifinalele Campionatului European din Belgia. După bucuria din prima rundă, 14-3 cu selecționata țării gazdă, „stejăreii“ au avut o zi de odihnă și plimbare prin Bruxelles, ieri revenind la antrenament. „Se anunță un meci dificil, însă obiectivul nostru este, ca de obicei, victoria. Am reușit să creăm un grup unit numit România și pe el ne bazăm pentru a câștiga“, a declarat antrenorul Adrian Costache. În lotul tricolor, nu există accidentări, iar selecționerii români au decis să înceapă jocul cu Portugalia cu XV-le de start folosit împotriva Belgiei, pe lista titularilor aflându-se șase constănțeni: Ionuț Florea, Alexandru Mitu (ambii de la RCJ Farul), Ionuț Puișoru, Bogdan Petreanu, Cristian Munteanu și Petre Zapan (toți de la CS Cleopatra Mamaia). Conform site-ului rugby.ro, atmosfera din tabăra României este foarte bună, startul cu victorie dând jucătorilor acel dram de încredere de care aveau nevoie. Acum, echipa lui Costache mai are nevoie de două succese și devine campioană continentală, performanță ce aduce după sine calificarea la Campionatul Mondial Under 20 din Chile 2008, divizia a doua valorică. Partida cu Portugalia începe la ora 16. Dacă învinge, România va juca finala cu Rusia sau Polonia.