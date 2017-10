La CSS 1, se aşteaptă încă banii pe luna februarie

La CSS 1, se așteaptă încă banii pe luna februarie

Antrenorul emerit Mihail Făgărășan, directorul adjunct al CSS 1 Constanța, era destul de abătut, ieri, pe holurile Sălii Sporturilor. Motivul l-a dezvăluit în trei minute. „Deși este finalul unei luni în care am avut sportivi angrenați în numeroase competiții, CSS 1 nu a primit niciun leu pentru aceste concursuri. Am înțeles că nu e posibil să ni se aloce toate fondurile o dată, dar măcar jumătate din necesar trebuia acoperit. Răspunsul inspectoratului școlar la cererea noastră a fost sec: nu au venit banii de la minister. Astfel, a trebuit să facem eforturi mari pentru a nu ne retrage din competiții. Am găsit resurse extra-bugetare, dar nu e suficient. Fără bani, nu putem cere rezultate nici antrenorilor“, a declarat profesorul Făgărășan.