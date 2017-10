„La Constanţa, sportul este o religie“

Elena Frîncu, directorul executiv al DJST Constanța:

„La Constanța, sportul este o religie“

Cei mai buni sportivi juniori și seniori ai Constanței din 2010 au fost premiați, ieri, cu ocazia unei festivități desfășurate la Pavilionul Expozițional, în organizarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța și a CS Farul, cu sprijinul autorităților locale. Organizatorii au acordat și 12 premii speciale unor personalități și instituții din domeniul sportului și al tineretului. Cu ocazia aceluiași eveniment, DJST și CS Farul au făcut bilanțul activității de anul trecut. Elena Frîncu, directorul executiv al DJST, a declarat că, deși 2010 a fost un an greu, plin de frământări, familia sportului constănțean a muncit bine. „La Constanța, sportul este o religie, este olimpism. Vrem ca și în 2011 DJST să se mențină pe locul întâi, să fim învingători și să ne menținem în echipă. Sportul și tineretul constituie pentru noi prioritățile numărul unul”, a declarat Elena Frîncu, recompensată de Federația Românâ de Atletism cu o diplomă de excelență. Pentru CS Farul, anul 2010 a fost unul bun spre foarte bun, a declarat Ilie Floroiu, directorul clubului constănțean. „Toate cele 13 secții ale CS Farul au obținut medalii la Campionatele Naționale, 349 (obiectivul fusese 262). De asemenea, am urcat de 55 de ori pe podium la întrecerile internaționale (obiectivul era 20 de medalii). 2011, an preolimpic, este foarte important pentru clubul nostru”, a spus Floroiu. Prezentă la premierea sportivilor și la ședința de bilanț de ieri, Doina Melinte, președintele Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, a declarat: „Constanța este un exemplu al administrării și al managementului, al bazelor sportive și al conducătorilor. La Constanța, există o echipă”.