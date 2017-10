La ce mare competiţie de yachting vor participa „velierii“

La ce mare competiție de yachting vor participa „velierii“

S-a lansat oficial Romania Cup 2014, campionatul de cea mai mare anvergură din yachtingul românesc. Evenimentul a avut loc la Showroom-ul NauticLife din Mogoșoaia, iar organizatorii competiției au explicat formatul din acest an, dar și importanța pe care o capătă sportul pe apă din România. Romania Cup va conține, în acest an, primul concurs mixt româno-bulgar, în cadrul cupei Dobrogea Sailing Week. Întrecerea va fi formată din două regate - Poseidon International Regatta și Kaliakria Cup - desfășurate atât pe coasta românească, cât și pe cea bulgară a Mării Negre. „Cred că cel mai important mesaj este cel de continuitate. Vor fi cinci regate, la fel ca și anul trecut, cu aceiași organizatori. Suntem foarte bucuroși că Federația Română de Yachting are o deschidere foarte mare față de evoluția și creșterea acestui sport în România”, a spus Mihai Marcu, orga-nizator din partea Life Harbour. Noutatea acestui an în cadrul Romania Cup este constituită de faptul că prima regată va fi organizată în parteneriat cu Clubul de Yachting de la Balcic (Bulgaria). „Va dura patru zile, iar premiile vor fi acordate atât din partea românilor, cât și a colegilor din Bulgaria. Va exista, de asemenea, un clasament comun. Acest lucru este deosebit de important, întrucât constituie un pas înainte pe dru mul organizării de regate internaționale”, a explicat Bogdan Grădinaru, orga-nizator din partea Black Sea Sailing Asociation.