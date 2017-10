„La Bucureşti, voi deveni campion mondial WBC“

Chris Henry, la sosirea în România:

„La București, voi deveni campion mondial WBC“

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pugilistul american Chris Henry, cel care îl va întâlni pe Adrian Diaconu în meciul din 19 aprilie, pentru titlul mondial interimar WBC la semigrea, a declarat, vineri, la sosirea în România, că aceasta este partida carierei sale și o va câștiga. „Sunt gata pentru acest meci. Am avut timp să mă pregătesc. Nu îmi e frică de România și nici de faptul că voi boxa aici. Acesta este meciul carierei mele. În mod sigur nu va fi un meci care să se termine la puncte. Suntem doi pugiliști care lovim bine și unul va pica”, a declarat Chris Henry, care a adăugat: „Eu trebuie să fiu campion mondial WBC și voi deveni la București”. Americanul a vorbit și despre adversarul său: „Știu despre Diaconu că este puternic și că lovește bine. Nu cred că la fel de bine ca Tyson, chiar dacă este asemănat cu acesta. Sper că Adrian este pregătit pentru acest meci”. Henry a vorbit și despre meciul ce va avea loc pe 12 aprilie, în Statele Unite, între Chad Dawson și Glen Johnson, care va hotărî adversarul învingătorului de la București: „Eu cred că Glen va învinge prin KO. Nu cred că Dawson îi poate față lui Johson, care, chiar dacă are 38 de ani, are multă forță”. Învingătorul partidei dintre Dawson și Johnson este obligat ca, în maximum 120 de zile, să se lupte cu cel care se va impune în partida de la București. Gala „Invincibilii” este programată pe 19 aprilie, la Sala Polivalentă, meciul cu cea mai mare importanță fiind cel dintre Adrian Diaconu și americanul Chris Henry, pentru titlul mondial interimar la categoria semigrea, versiunea WBC.