Selecționerul naționalei de handbal feminin, Gheorghe Tadici:

„La Beijing, merg doar jucătoarele aflate în formă maximă“

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul principal al echipei naționale de handbal feminin a României, Gheorghe Tadici, a declarat că are probleme de lot, cu trei săptămâni înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Beijing. „Steluța Luca, Mihaela Senocico și Ramona Maier Farcău nu au primit, încă, viza medicală și vor merge la Institutul Național de Medicină Sportivă pentru noi analize. Maier este refăcută în proporție de 70 la sută, dar va trebui să facă pregătire separată până la 10 iulie. Am vorbit și cu Vali Motogna. A fost la o clinică din Italia, unde a urmat un program de refacere. Se simte mai bine, nu mai are dureri mari la umăr, dar, una peste alta, nu va putea scăpa de intervenția chirurgicală. Că o va face acum, peste o lună sau în toamnă rămâne de văzut. Are tratament strict. Probleme medicale, la genunchi, mai are și Tereza Tamaș, care a avut recomandat de la medici să stea trei săptămâni”, a spus Tadici. Tehnicianul a precizat că nu s-a decis asupra celor 14 jucătoare care vor face deplasarea în China: „Nici nu se pune problema să am idei preconcepute. Nicio sportivă, indiferent de numele ei, nu este titulară de drept. Numai handbalistele aflate în formă maximă vor merge la Jocurile Olimpice”. Naționala lui Tadici și Dumitru Muși se va reuni duminică, 29 iunie, la ora 17, la Sala Polivalentă „Traian” din Râmnicu Vâlcea, iar o zi mai târziu, se vor da probele fizice la stadionul din localitate. Din cele 18 jucătoare convocate în lotul lărgit, doar 14 vor face deplasarea în China.