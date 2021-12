La bazin cu David Popovici! Înotătorii constănţeni îşi îmbunătăţesc recordurile la Miercurea Ciuc

Luna decembrie aduce cu sine şi ultimele competiţii de nataţie ale sezonului actual. „Delfinii” constănţeni sunt prezenţi, în această perioadă, la Campionatele Naţionale de la Miercurea Ciuc, iar prima medalie a sosit deja!Găzduite de municipiul Miercurea Ciuc, Campionatele Naţionale de nataţie rezervate categoriilor seniori, tineret şi juniori, bazin 25 metri, opt culoare, au reunit la start câteva sute de sportivi din toată România, cu toţii dornici să încheie anul 2021 cât mai sus, pe podium.În întrecerea seniorilor, Patrick Sebastian Dinu, de la CS Farul Constanţa, a cucerit medalia de argint în proba de 100 m liber, cu timpul de 49 secunde, 21 sutimi. Aurul i-a revenit lui Constantin George Alexandru Stoica, de la CSA Steaua Bucureşti, timp 48 secunde, 11 sutimi, iar bronzul, colegului său de club Dragoş Ghile, stelistul oprind acele cronometrului după 49 secunde şi 93 sutimi.Stoica a câştigat titlul şi în proba de ştafetă 4x50 m liber, iar Maysa Raţiu şi Maria Claudia Gâdea, tot de la Steaua, au reuşit şi ele „dubla”, Raţiu la 400 m liber şi cu ştafeta de 4x50 m liber, iar Gâdea la 50 m bras şi cu ştafetă de 4x50 m liber.Foarte bună şi evoluţia lui David Popovici, căruia i s-a decernat, luna trecută, Premiul Piotr Nurowski cuvenit celui mai bun tânăr sportiv european al anului 2021. În vârstă de 17 ani, înotătorul legitimat la CS Dinamo Bucureşti a stabilit un nou record naţional de seniori în proba de 200 m mixt, cu timpul de un minut, 57 secunde, 56 sutimi.În ceea ce îi priveşte pe juniorii de la Palatul Copiilor, aceştia îşi doresc să acumuleze cât mai multă experienţă, „fundaţie” pentru viitoarele podiumuri.„Este ultima noastră participare în anul mic al categoriei juniorilor, iar obiectivele se «învârt» la o clasare în preajma podiumului. Anul viitor, vom fi în anul mare de vârstă, aşa că vom avea pretenţii de medalii, ba chiar titluri naţionale.Acum, în cazul unora dintre copii, se simte lipsa antrenamentelor, concentrarea fiind pe studiu, pentru examenul de admitere la liceu.Chiar şi aşa, avem motive de bucurie. În finala masculină la 4x50 m liber, am stabilit un nou record al ştafetei - 01:42:51, cu nouă secunde superior vechiului record (01:51:03). De asemenea, au mai fost consemnate noi recorduri personale: Vlăduţ Nicolaev - 25.70, Vlad Talpeş - 26.33, Feysal Dervis - 26.38 şi Răzvan Strîmbeanu - 23.97. Din păcate, am scăpat medalia printre degete, fiind învinşi de o ştafetă din altă serie şi cu sportivi mai mari cu un an. La primăvară, ne concentrăm pe titlul naţional al juniorilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Octavian Tileagă, antrenor în cadrul Palatului Copiilor.XXXBazinul Olimpic din municipiul Bacău a găzduit, timp de trei zile, întrecerile Campionatului Naţional de Poliatlon pentru copii 10-11 ani. În organizarea Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, competiţia a strâns la start sute de sportivi de la cluburi din întreaga ţară, iar în clasamentul general, pe primul loc s-a clasat clubul Steaua Bucureşti.Foto: Facebook / Octavian Tileagă