Știința Bacău - CS Tomis Constanța, în Liga Națională de handbal feminin

La 60 de minute de calificarea în cupele europene

Echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța mai are un singur pas de făcut pentru a prinde, in extremis, trenul de Europa. Astăzi, de la ora 18.00, jucătoarele antrenate de Ion Crăciun întâlnesc, în deplasare, ocupanta ultimului loc în clasament, Știința Bacău, într-o partidă contând pentru runda de final a Ligii Naționale. Dacă vor câștiga, constănțencele vor urca cel puțin pe locul cinci, o poziție calificantă în cupele europene. „Este un meci de a fi sau a nu fi în Europa. Important este că nu suntem la mâna rezultatelor. Nu ne interesează ce fac Baia Mare, Zalăul, Brăila sau Romanul. Își pot împărți punctele cum vor. Noi trebuie să ne facem jocul, să luăm ambele puncte și ne îndeplinim obiectivul. Trebuie, însă, să tratăm Bacăul cu toată atenția, pentru că, deși echipa aceasta va retrograda, acolo sunt câteva jucătoare cu experiență”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. În lotul condus de Ion Crăciun, nu sunt probleme deo-sebite, formula standard fiind cea utilizată în partida cu Brăila, scor 29-27. La meci, va fi prezent și președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu, prezența acestuia contând mult la capitolul moral, afectat după decesul lui Zoran Kurteș. Celelalte partide ale rundei: Cetate Deva - Rapid București, HC Zalău - HCM Baia Mare, Universitatea Cluj - HC Oțelul Galați, HC Dunărea Brăila - HCM Roman (ora 18.00, în direct la Digi Sport Plus), Rulmentul Brașov - HCM Buzău. Întâlnirea dintre Oltchim Râmnicu Vâlcea și Universitatea Reșița a fost amânată pentru data de 18 mai. Clasamentul la zi: 1. Oltchim (50 puncte), 2. U Cluj (36 p), 3. HCM Baia Mare (33 p), 4. HCM Roman (32 p), 5. HC Zalău (32 p), 6. CS Tomis (32 p), 7. Dunărea Brăila (31 p).