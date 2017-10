Performanță fără limită de vârstă

La 60 de ani, Paul Neagu este campionul României la bob!

Profesorul constănțean Paul Neagu a stabilit un nou record de longevitate sportivă la cel mai înalt nivel, după ce a devenit, la vârsta de 60 de ani, campion național al României în proba de bob patru persoane.Așa cum s-a întâmplat în ultimii cinci ani, și ediția 2014 a Campionatului Național al României la bob, sanie și skeleton s-a desfășurat în Austria, la Innsbruck.Marea lovitură a dat-o profesorul constănțean Paul Neagu, care, printr-o ambiție uriașă de a demonstra că anii nu sunt o piedică în calea performanței sportive, a cucerit medalia de aur în proba de bob patru persoane, din echipaj mai făcând parte Dănuț Moldovan, Paul Muntean și Ionuț Iorga.„Pârtia de la Innsbruck este pentru mine una specială, de mare tradiție. În 1976, la prima mea participare la o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, m-am clasat pe locul opt tot cu bobul de patru, ca mijlocaș al echipajului României. De asemenea, în noiembrie 1976, tot la Innsbruck, am făcut prima școală de bob a României, instructor fiind Ion Panțuru.Am început să practic bobul în anul 1974, pe când eram student, și iată că, acum, după 40 de ani, am reușit să devin campion național. Spre surprinderea tuturor, nu am fost întrecut la start decât cu o sutime de echipajul unui alt club. În prima manșă, ne-am adjudecat și Cupa României, iar prin cele două manșe cumulate, titlul ne-a revenit nouă, clubului CSO Sinaia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.O premieră mondială!Tot la această ediție jubiliară a Campionatului Național, unde s-a sărbătorit împlinirea a 90 de ani de la înființarea Federației Române de Bob și Sanie, Paul Neagu, care deține și funcția de antrenor al lotului național feminin de bob al României, a mai avut un motiv de bucurie. Astfel, elevelor sale Maria Constantin (pilot), Erika Halai, Teodora Vlad și Andreea Grecu (frânar) le-a revenit onoarea de a fi deschizătoare de pârtie, performanța bobului de patru junioare fiind o premieră mondială!„Țin să o remarc în mod special pe Andreea Grecu, vicecampioana Româ-niei la atletism, în proba de 100 m, care a fost frânarul bobului. Pista este una aparte, cu o distanță de frânare foarte scurtă, iar cel ce trebuie să îndeplinească această misiune trebuie să fie foarte dibaci. Ei bine, Andreea s-a descurcat de minune și a confirmat încrederea acordată”, a explicat profesorul Neagu, adăugând că are însă și o urmă de regret: „În primul rând, pentru că, din motive profesionale și personale, după Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, Andreas Neagu, cel mai bun pilot al României, nu a mai putut continua cariera în bob. În al doilea rând, la Campionatul Național, nu s-a putut ține întrecerea feminină de bob, pentru că toate cele trei echipaje înscrise erau legitimate la același club, CSO Sinaia. Nu mi se pare corect acest lucru, nu văd de ce sunt fetele noastre pedepsite pentru că alte cluburi nu își pot rezolva problemele interne”.Reclamă excelentă pentru stațiunea MamaiaDupă aventura de la Campionatele Naționale și după ce au fost deschizătoare de pârtie și la Campionatele Naționale ale Germaniei, Maria Constantin și compania și-au reluat pregătirile la Winterberg, iar din 2 ianuarie, și-au instalat cartierul general la Altenberg, lângă Dresda.„Fetele se pregătesc foarte serios și au șanse să câștige Cupa Europei. Maria Constantin se află pe locul doi, după ce mult timp a fost lidera ierarhiei. Dacă vom mai participa la două etape din circuit și vom scoate rezultatele pe care ni le dorim - și pe care știu că le putem obține! -, avem șanse de a ne adjudeca Cupa Europei, ceea ce ar fi o performanță extraordinară. Țin să subliniez faptul că litoralul românesc este promovat prin bobul nostru. Facem o bună reclamă pentru stațiunea Mamaia și mă bucură faptul că doamna Corina Martin, președinte al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, a înțeles mesajul nostru și ne susține activitatea, fiind unul dintre sponsorii Federației Române de Bob și Sanie”, a declarat profesorul Paul Neagu.