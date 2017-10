La 23 August, fotbal ca-n Primera Division

N-au valoarea lui Messi ori Raul, dar, la capitolul ambiție, cu siguranță nu sunt departe de vedetele din Primera Division. Sunt puștii de la Școlile din Moșneni, Dulcești și 23 August, care au încins un meci de fotbal pe cinste, în cadrul acțiunii de promovare a sportului și a sănătății condus de antrenorul Ion Zlate. Împărțiți ad-hoc de tehnician în două selecționate, Moșneni / Dulcești vs. 23 August, și încurajați din tribune de părinți, prieteni și colegi de școală, micii fotbaliști au dat frâu liber imaginației și au marcat goluri care mai de care mai pe placul asistenței. „Combinata“ Moșneni / Dulcești a câștigat, scor 9-3 (4-3), dar toată lumea a fost declarată învingătoare. „Programul are o latură educativă, aducem copiii la sport, combatem sedentarismul și fumatul, îi învățăm să facă mișcare, să își mute ochii din calculator. În plus, căutăm și talente pentru performanță, iar cei mai buni vor fi direcționați către grupele de la FC Farul“, a explicat Ion Zlate, care i-a remarcat pe Memet Mescan (12 ani, vârf de atac), Cristian Brobonea (12 ani, mijlocaș stânga), Nicușor Chițu (12 ani, mijlocaș central), toți de la Școala Moșneni, Marius Blănaru (11 ani, mijlocaș dreapta) și Ionuț Popa (10 ani, mijlocaș stânga), ambii de la Școala 23 August. Nici fetele n-au rămas pe tușă. Zlate a încropit rapid o selecționată din eleve ale liceelor din Mangalia, Eforie, școlilor 23 August, Moșneni și i-a oferit drept adversar echipa de băieți a Școlii 23 August. Jocul s-a terminat cu remiză, 3-3 (1-1), ieșind în evidență Marian Țintă (11 ani, portar), Ștefan Mitrana (11 ani, mijlocaș), Maria Mihalcea (16 ani, fundaș stânga) și Roxana Bejan (10 ani, vârf).N-au valoarea lui Messi ori Raul, dar, la capitolul ambiție, cu siguranță nu sunt departe de vedetele din Primera Division. Sunt puștii de la Școlile din Moșneni, Dulcești și 23 August, care au încins un meci de fotbal pe cinste, în cadrul acțiunii de promovare a sportului și a sănătății condus de antrenorul Ion Zlate. Împărțiți ad-hoc de tehnician în două selecționate, Moșneni / Dulcești vs. 23 August, și încurajați din tribune de părinți, prieteni și colegi de școală, micii fotbaliști au dat frâu liber imaginației și au marcat goluri care mai de care mai pe placul asistenței. „Combinata“ Moșneni / Dulcești a câștigat, scor 9-3 (4-3), dar toată lumea a fost declarată învingătoare. „Programul are o latură educativă, aducem copiii la sport, combatem sedentarismul și fumatul, îi învățăm să facă mișcare, să își mute ochii din calculator. În plus, căutăm și talente pentru performanță, iar cei mai buni vor fi direcționați către grupele de la FC Farul“, a explicat Ion Zlate, care i-a remarcat pe Memet Mescan (12 ani, vârf de atac), Cristian Brobonea (12 ani, mijlocaș stânga), Nicușor Chițu (12 ani, mijlocaș central), toți de la Școala Moșneni, Marius Blănaru (11 ani, mijlocaș dreapta) și Ionuț Popa (10 ani, mijlocaș stânga), ambii de la Școala 23 August. Nici fetele n-au rămas pe tușă. Zlate a încropit rapid o selecționată din eleve ale liceelor din Mangalia, Eforie, școlilor 23 August, Moșneni și i-a oferit drept adversar echipa de băieți a Școlii 23 August. Jocul s-a terminat cu remiză, 3-3 (1-1), ieșind în evidență Marian Țintă (11 ani, portar), Ștefan Mitrana (11 ani, mijlocaș), Maria Mihalcea (16 ani, fundaș stânga) și Roxana Bejan (10 ani, vârf).