L-au curtat Levski Sofia şi Rapid, dar a ajuns la Farul

L-au curtat Levski Sofia și Rapid, dar a ajuns la Farul

Marcator în două etape consecutive, cu Ceahlăul și la Otopeni, Denis Husein este speranța „marinarilor“. Tânărul de 21 de ani are religia creștin - ortodoxă și locuiește cu bunica, la Medgidia, părinții săi fiind plecați în străinătate. Denis dă iar goluri la Farul. Nu e vorba de atacantul Alibec, ajuns la Inter, ci de mijlocașul Husein, legați însă prin mai multe puncte comune. Au același prenume. Sunt născuți din mame românce și tați de etnie tătară. Ambii fotbaliști sunt de religie creștin-ortodoxă. Părinții amândurora sunt despărțiți. Sosit la Farul în tur, pe timpul lui Ioan Sdrobiș, Husein (21 de ani) a devenit titular în retur, antrenorul Gică Butoiu, care l-a distribuit mijlocaș dreapta, punându-și mari speranțe în el. Născut la Medgidia, pe 13 martie 1990, Denis a început fotbalul la șase ani, în orașul natal, primul antrenor fiind Eugen Vartic. Au urmat o altă formație din Medgidia și Elpis Constanța (la ambele pregătindu-se cu Izmir Abdulgani), după care a făcut pauză o perioadă. Plecat la 14 ani la Istanbul, la mama sa, tânărul fotbalist nu a reușit să-și găsească acolo echipă, fiind nevoit să o rupă un an cu fotbalul. A revenit apoi acasă, unde a jucat la CSM Medgidia. Calitățile sale s-au făcut repede remarcate, astfel că mai multe echipe au pus ochii pe el. Din nou ghinion însă, nicio variantă (Levski Sofia II, Academia Hagi, Rapid, FC Snagov) concretizându-se. „Cam un an din cei patru în care am jucat la CSM m-am plim-bat între aceste formații. La Rapid am stat două luni, antrenor era Nae Manea. Nu am reușit să prind niciun angajament atunci, pentru că s-au cerut prea mulți bani pe mine”, dezvăluie Husein, pentru „Cuget Liber”. În cele din urmă însă, a ajuns la Farul. „Este un pas important în cariera mea. Farul a fost, este și va fi o echipă mare. Mă bucur că joc titular. Sper să evoluez mai bine de la meci la meci. Încă se cunoaște că am luat acea pauză de un an și că nu am avut continuitate, dar mă pregătesc bine, pentru a mă pune la punct și a progresa. Obiectivul Farului este evitarea retrogradării, iar cu echipa de acum, una muncitoare, unită, cu mulți copii, cred că nu vom avea emoții”, ne-a mai spus mijlocașul dreapta al Farului, care poate juca la fel de bine și vârf retras. Singur la părinți, Denis locuiește la Medgidia cu bunica, părinții săi fiind plecați din țară, mama în Turcia (de opt ani), tatăl în Italia (de cinci ani). Lui Husein îi place mult cum joacă Ronaldinho, iar data nașterii îi aduce noroc. Într-o zi de 13 a debutat (la 15 ani) la seniorii Medgidiei, într-un meci cu Steaua II, în care a înscris de două ori.