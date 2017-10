Kurteş a sosit la Constanţa

Kurteș a sosit la Constanța

Noul principal al CS Tomis a făcut cunoștință, ieri, cu jucătoarele sale, iar de astăzi va conduce pregătirea. Echipa feminină de handbal Tomis Constanța s-a înțeles cu antrenorul sârb Goran Kurteș (41 de ani), fratele principalului de la HCM, Zoran Kurteș. Goran, care va fi principalul Tomisului în stagiunea 2009/2010, cu opțiune de prelungire a contractului pe încă un sezon, a ajuns la Constanța ieri, la ora 16,45. A mers la sediul clubului, unde a făcut cunoștință cu fetele și cu ceilalți oficiali, iar de astăzi își va intra în pâine, primul antrenament urmând a-l conduce pe plajă, de la ora 8,30. „Sper să facem treabă bună împreună. Sunt multe fete noi în echipă, astfel că trebuie să închegăm cât mai repede relațiile de joc. E o provocare pentru mine să antrenez o echipă care are ca obiectiv calificarea în cupele europene. Fratele meu mi-a spus multe lucruri frumoase despre Constanța, unde am înțeles că există un interes major pentru handbal. De aceea am și acceptat oferta Tomisului”, a fost prima declarație a lui Goran Kurteș. Noul principal al fetelor de la Tomis a jucat handbal în prima ligă sârbă timp de 14 ani, între 1988 și 2002, la Sintelon, Jugovic Kac și Vojvodina Novi Sad. La Jugovic Kac și-a început cariera de antrenor, urcând de la juniori până la seniori. Până acum, a lucrat numai la echipe de băieți, celelalte patru formații fiind Vojvodina, Packi Jarak, Steaua Roșie și Radnicki Kragujevac. Astfel, echipa națională de handbal feminin a României a fost repartizată în grupa C a Campionatului Mondial, alături de Norvegia, Ungaria, Tunisia, Chile și Japonia, conform tragerii la sorți de ieri, de la Basel (Elveția). Competiția se desfășoară în China, între 5 și 20 decembrie.