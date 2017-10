King and Queen of Europe, „încoronaţi“ la Maritimo

Week-end plin de adrenalină

King and Queen of Europe, „încoronați“ la Maritimo

În acest week-end, în parcarea centrului comercial Maritimo, are loc, pentru prima dată în România, competiția de drift King of Europe Street Legal și Queen of Europe.Ziua de sâmbătă este destinată antrenamentelor și calificărilor, programate între orele 12.00 - 21.00. Duminică, vor avea loc finalele și va fi o zi plină de adrenalină. Sunt așteptați aproximativ 30 de piloți, printre care campioana de anul trecut, Danielle Murphy, și vicecampioana Karolina Pilarczyk. Sunetul roților, fumul, caii putere vor asigura un spectacol de neuitat și antrenant. La secțiunea Queen of Europe va participa și românca Ramona Rusu, care stăpânește un automobil cu peste 400 de cai putere.„Este pasiunea mea. Probabil m-a ales ea pe mine, nu eu pe ea. Este o adrenalină foarte mare, o dorință foarte mare, așa începe totul. Îți trebuie foarte multă îndemânare să faci astfel de manevre, trebuie să fii coerent. Week-end-ul acesta îmi propun să câștig locul I”, a declarat Ramona Rusu.Traseul va oferi un mix de secțiuni tehnice cu secțiuni de viteză, iar asta înseamnă mult fum din cauciu-curi, un show impresionant și tandemuri între piloți nemaivăzut de strânse. Cele mai puternice mașini de concurs vor avea în jur de 600 de cai putere.Intrarea la eveniment este liberă și sunt așteptați cât mai mulți spectatori. Campionatul de drift este încă o surpriză pregătită de centrul comercial Maritimo, printre multe altele care vor avea loc vara aceasta.