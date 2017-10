Kendoka de la Kaybukan, veteranii Naţionalelor

Kendoka de la Kaybukan, veteranii Naționalelor

Turneul final al Campionatului Național de kendo, organizat, zilele trecute, de Federația Română de Arte Marțiale de Contact, a stat sub semnul jubileului, anul acesta împlinindu-se 20 de ani de la prima competiție de asemenea anvergură din România.În prezența sensei Tsushima, întemeietorul școlii românești de kendo, și a președintelui Federației Europene, sensei Alain Ducarme, la modernul complex sportiv Apollo din București s-au desfășurat, timp de două zile, întrecerile celor mai buni luptători de kendo din țară.La proba individuală, s-au înscris 42 de sportivi, doi dintre aceștia fiind legitimați la CS Kaybukan Constanța: Adrian Moise și Ervin Ciorabai. Sportivii au fost împărțiți în 14 grupe de câte trei, în care s-a luptat în sistem fiecare cu fiecare, primii calificându-se mai departe în meciuri - de această dată - eliminatorii. Așa cum ne-au obișnuit, cei doi constănțeni au avut o comportare onorabilă, reușind să depășească faza grupelor și să fie eliminați în turul următor. Trebuie subliniat însă faptul că ambii sportivi de pe litoral au fost și decanii de vârstă ai concursului, marea majoritate a participanților fiind sub 30 de ani!„După două stagii de pregătire și prezența la Cupa Caraiman de la Bușteni, Campionatul Național a reprezentat, pentru noi, ultima competiție oficială a anului 2013. Suntem, așadar, la final de sezon și ne gândim deja la întrecerile de anul viitor, cele mai importante fiind Campionatul Mondial din Franța și Cupa României. Revenind la Naționalele 2013, trebuie precizat faptul că, și la kendo, criza financiară și-a pus amprenta, astfel încât o serie de cluburi nu au avut niciun reprezentant la competiție, deși erau cotate cu șanse la medalii. Motivul e lesne de ghicit: nu au fost bani pentru taxe, deplasare și cazare. De la clubul nostru, am mers doar doi sportivi, concurând numai în probele individuale. Pentru a înscrie echipa, trebuia să fim cinci! Altfel, remarc media scăzută de vârstă a participanților, noi fiind printre veterani. De aceea, și strategia abordată a fost alta, bazată pe concentrare și experiență”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ervin Ciorabai.v v vKendo este un sport dur, motiv pentru care numărul practicanților din România este extrem de redus - aproximativ 250. În județul nostru, aria de selecție se menține constantă, iar cei care doresc să încerce această artă marțială o pot face la clubul Kaybukan.