Kendo, spectacol şi grade

Constănțenii se remarcă la Campionatul Național

Kendo, spectacol și grade

Sala de sport a Liceului „Elena Cuza“ din București a găzduit, zilele trecute, întrecerile Campionatului Național de Kendo, competiție desfășurată sub patronajul Federației Române de Arte Marțiale de Contact.Sportivii constănțeni prezenți la turneu au avut și de data aceasta evoluții foarte bune atât în concursul pe echipe, unde au obținut locul III și medaliile de bronz, cât și la secțiunea individuală, Maria Silvana Moise cucerind medalia de aur la senioare. La masculin, Ervin Ciorabai a ratat de puțin accederea în semifinale, după meciuri spectaculoase și tensio-nate care au necesitat prelungiri, ocupând la final locurile 5-8.Iată și componența echipei constănțene: sensei Alexandru Stupu, Adrian Moise, Ervin Ciorabai, Adrian Radoslav, Andrei Pîrlea și Maria-Silvana Moise.La finalul competiției, în prezența președintelui Federației Europene de Kendo, Alain Ducharme (7 DAN), și a maeștrilor Shinichi Ishikubo (6 DAN) și Jean-Claude Wolfs (6 DAN), doi luptători constănțeni, Adrian Moise și Ervin Ciorabai, au susținut cu succes examenele de grad, obținând la final titlul de 2 DAN.Experiența japonezăÎn Saitama, Kitamoto, la 50 de kilometri de capitala Japoniei, Tokyo, a avut loc stagiul de pregătire anual pentru străinii care vor să devină profesori de kendo, organizat de Federația Japoneză de Kendo (Zen Nippon Kendo Renmei).În fiecare an, sunt selectați unul sau doi participanți din fiecare țară din lume, iar anul acesta, reprezentanta României a fost Maria Silvana Moise.„O săptămână întreagă, am practicat kendo cu profesori emeriți din Japonia, care ne-au arătat adevăratul kendo japonez. S-a organizat și o excursie la Tokyo, la Budokan (centrul de arte marțiale), unde am vizionat o competiție de copii la kendo. Au sosit în jur de 30 de autocare cu copii, este un număr mai mare de copii practicanți în Japonia decât toți practicanții din Europa! În prezent, kendo este arta marțială japoneză cu cel mai mare număr de practicanți în Japonia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Maria Silvana Moise.