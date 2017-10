Kaiaciştii de la LPS "Nicolae Rotaru" ţintesc peste 20 de medalii în 2013

Lotul național de kaiac 2x200m se pregătește la Constanța

Kaiaciștii de la LPS "Nicolae Rotaru" țintesc peste 20 de medalii în 2013

În această perioadă friguroasă a anului, kaiaciștii de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” se antrenează, zilnic, pe Lacul Tăbăcăriei, chiar și la temperaturi sub 0 grade Celsius. Pare că nimic nu le poate sta sportivilor în calea obținerii a ceea ce și-au propus pentru acest an: cel puțin 20 de medalii. Alături de constănțeni, se află și lotul național de kaiac pentru probele de 200 metri, pregătit de Ionel Rață.De mai bine de patru luni, kaiaciștii și canoiștii de la LPS „Nicolae Rotaru” se pregătesc pentru noul an competițional, la finalul căruia, atunci când se va trage linie, își doresc să aibă în palmares nu mai puțin de 20 de medalii.„Pe plan național, vrem să depășim performanțele de anul trecut, adică 19 medalii la Campionatele Naționale de juniori 1 și 2, dintre care 4 titluri. Anul acesta, vrem să dublăm numărul de titluri, iar ca număr de medalii, vrem în jur de 20. De asemenea, vrem să participăm cu cel puțin un sportiv la Campionatul Mondial și European”, a declarat antrenorul LPS „Nicolae Rotaru”, Ionel Rață.În octombrie, anul trecut, celor de la Constanța li s-au alăturat și sportivii din lotul de kaiac juniori 1 masculin, sub îndrumarea lui Ionel Rață. Lotul este format din doi constănțeni - Arcadius Porojan, Aurelian Ciocan și trei sportivi de la LTTL Orșova, printre care cel mai de seamă se remarcă Gheorghe Sadovnic.Cei cinci sportivi se află într-o continuă competiție și evaluare, astfel că doar doi dintre ei, cei mai buni, vor merge mai departe la competițiile internaționale.„Lotul de juniori 1 masculin se pregătește pentru probele olimpice de kaiac 1x200m și kaiac 2x200m. Acestea sunt probele la care vom participa la Europene și Mondiale”, a precizat Ionel Rață.Unul din tinerii sportivi de perspectivă ai LPS „Nicolae Rotaru”, Aurelian Ciocan (17 ani) a fost selecționat de la Buzău și practică kaiac de 3 ani.„Anul trecut a fost unul foarte bun pe plan competițional pentru mine. Am muncit din greu să iau cât mai multe medalii. Acum, mă pregătesc pentru Europene și Mondiale. Trag tare ca să aduc un rezultat cât mai bun”, a declarat Aurelian Ciocan.Originar din Republica Moldova, Gheorghe Sadovnic (18 ani) a fost achiziționat în ianuarie 2012 de LTTL Orșova și a confirmat pe plan competițional astfel încât, la Constanța, este considerat liderul lotului național de kaiac 200m.„Ne antrenăm și sperăm să obținem un rezultat bun la Campionatul Mondial din Canada. Mergem cu speranța că vom reuși ceea ce ne propunem. Am mai fost, anul trecut, în Portugalia, la Campionatul European, și ne-am clasat pe locul 7, la 2x200m kaiac. Anul acesta va fi mai greu, pentru că avem un program mai încărcat, cu europenele și mondialele. Va fi o competiție strânsă”, a declarat Gheorghe Sadovnic.În afară de duminică, programul sportivilor la LPS se desfășoară zilnic, de la 8.15 dimineața până la 11.30. Luni, miercuri și vineri, au loc câte trei antrenamente, iar marți, joi și sâmbătă, câte două.Alături de lot se mai află în pregătire și juniorii 2, Cosmin Lulciuc și Alexandra Ungureanu, care urmează antrenamentele lui Cosmin Rață.Relații bune cu CS AgigeaCei de la LPS „Nicolae Rotaru” beneficiază de o dublă legitimare cu Clubul Sportiv Agigea, unde juniorii cadrului liceal constănțean promovează către seniorat. În plus, clubul de peste Dunăre ajută pepiniera celor de la LPS cu medicamentație și fonduri pentru participarea la competiții.„Suntem în convenție cu CS Agigea, de unde primim fonduri pentru indemnizație, medicamente, competiții. Venind vorba de această legătură, avem la lotul olimpic doi sportivi care au fost la LPS „Nicolae Rotaru”, iar acum sunt transferați, fiind seniori, la CS Agigea: Cosmin Simion, vicecampion european și mondial, anul trecut și Cristian Șerban. Sperăm să participe atât la tineret, la campionatele mondiale, cât și la seniori”, ne-a mai spus Ionel Rață.Un alt senior crescut la LPS, Sorin Cical, care acum activează la CS Agigea, se află în pregătiri la Pitești pentru proba de 1.000 m kaiac. El este de asemenea luat în vedere pentru Mondiale și Europene anul acesta.Trei sportivi selecționați din 3.000Pentru a păstra o continuitate de calitate în generațiile sportive, LPS Constanța organizează selecții în tot județul și chiar și în afara acestuia.„Toamna trecută, am făcut o selecție în tot județul Constanța, în patru etape. Am parcurs 1.300 km, am vizitat 45 de școli, am văzut aproximativ 3.000 de copii și am măsurat 200. Din aceștia, am chemat 20, au răspuns pozitiv 7 dintre care am oprit doar 3. Altfel nu se poate face performanță. Va urma o altă etapă de selecție, în luna mai, când vom ieși și din județ. Numai așa putem găsi sportivi talentați, care au și ambiție să reușească”, a explicat Ionel Rață.