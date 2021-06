Juniorii la serviciu! Start în turneul Mamaia Idu Juniors Championship Mobexpert

„Este o competiţie tradiţională, pe care o organizăm de mulţi ani, la Constanţa. Avem un program bine stabilit şi pentru această ediţie, sperăm ca vremea să ţină cu noi. Se anunţă condiţii meteo mai puţin favorabile, însă suntem pregătiţi pentru orice scenariu. Sunt posibile comprimarea programului partidelor sau chiar schimbarea suprafeţei de joc, dar nu cred că se va recurge la această măsură extremă.





De altfel, în toate ediţiile anterioare am avut zile ploioase, dar am reuşit să ducem cu bine la capăt turneele”, au transmis organizatorii turneului de la Mamaia.





Primii jucători străini au sosit pe litoral încă de vineri, 18 iunie, şi au început antrenamentele de acomodare pe zgură. Sâmbătă, 19 iunie, debutează sesiunea de calificări, iar primele partide de pe tabloul principal se vor disputa luni, 21 iunie.





Finalele de dublu sunt programate pentru vineri, 25 iunie, iar finalele de simplu, pentru sâmbătă, 26 iunie, astfel încât jucătorii să aibă timp pentru a se deplasa la următorul turneu ETA, la Timişoara. Bineînţeles, în funcţie de condiţiile meteo, programul poate suferi modificări.





Arbitru principal este Andrei Bardan, fiul regretatului Alexe Bardan, fost vicepreşedinte al Federaţiei Române de Tenis şi căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a României, decedat în urmă cu trei ani. Brigada este completată de Andi Matei, arbitru local, Andrei Culea şi Vlad Ciufu, arbitri naţionali.





La turneul din Mamaia, vor participa juniori şi junioare din România, Germania, Grecia, Slovacia, Italia, Belgia, Rusia, Bulgaria etc., cu toţii dornici de a acumula puncte, pentru a urca în clasamentele continentale.





La simplu masculin, principal favorit este românul David Alexandru Gheorghe, nr. 74 ETA şi nr. 2 naţional, iar în întrecerea feminină, cotată cu prima şansă la trofeu este tot o româncă: Maria Daciana Ciubotaru, nr. 59 ETA şi nr. 3 naţional.



Ajuns la cea de-a cincea ediţie, „Kinder Joy of Moving Tennis Trophy” este un circuit internaţional de turnee de tenis la nivel mondial pentru băieţi şi fete cu vârste între 9 şi 12 ani, nu mai puţin de patru dintre aceste turnee fiind organizate, anul acesta, în România, de Federaţia Română de Tenis, în parteneriat cu cluburi din ţară, după următorul program: 26 iunie - 2 iulie: Kinder Joy of Moving Tennis by Nitech; 31 iulie - 6 august: Kinder Joy of Moving Tennis by Marc Tenis, la Cluj-Napoca; 7 - 13 august: Kinder Joy of Moving Tennis by Lechner Tennis School; 28 august - 3 septembrie: Kinder Joy of Moving Tennis by GST Bistriţa.





Inclus în circuitul ETA, Serie 2, turneul de tenis de la Mamaia este rezervat juniorilor şi junioarelor U16, fiind dotat cu importante premii contând în echipament sportiv (racordaje, termobaguri, tricouri, rucsacuri etc.) marca Head. Sponsorul principal este Mobexpert.