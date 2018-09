Juniorii de la HCDS s-au întors din Serbia. "Am fost să învăţăm!"

Juniorii de la HCDS s-au întors din Serbia. "Am fost să învățăm!"

Echipele de juniori ale HC Dobrogea Sud Constanța s-au întors din Serbia, de la Belgrad, acolo unde au participat la un puternic turneu internațional amical - „Lions Handball Challenge”.Fiind un club relativ recent înființat, pentru unii dintre sportivi a fost primul turneu de o asemenea anvergură la care au participat. Cu toate acestea, handbaliștii antrenați de Enis Murtaza, Aleksandr Adzic, Yuksel Osman și Adrian Tucanu au făcut o figură frumoasă, alternând victoriile cu înfrângerile, din care au avut doar de câștigat.„Am fost în Serbia să învățăm. Participarea la turneul internațional Lions Handball Challenge a fost pentru juniorii noștri o oportunitate extraordinară de a câștiga experiență și de a lua contact cu handbalul cu adevărat mare. Băieții noștri și-au putut măsura forțele cu handbaliști talentați și au simțit pe teren ce înseamnă spiritul de învingător al sârbilor. Am câștigat meciuri, am pierdut meciuri, dar mai important de atât este că am învățat lucruri importante. Mai avem mult de lucru, dar consider că ne aflăm pe drumul cel bun”, a declarat președintele HC Dobrogea Sud Constanța, Ionuț Stănescu.