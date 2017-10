Juniorii de la AS Victoria Cumpăna, neînvinşi în primele patru etape

Campionatul Regional Muntenia la rugby U12

Juniorii de la AS Victoria Cumpăna, neînvinși în primele patru etape

Echipa de rugby juniori U12 a Asociației Sportive Victoria Cumpăna participă, în perioada 22 octombrie - 19 noiembrie, la întrecerile Campionatului Regional Muntenia, ediția 2016-2017, organizat la București. Meciurile din primele patru runde s-au disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”, constănțenii clasân- du-se pe locul întâi.Iată și rezultatele înregistrate: AS Victoria - RC Grivița 30-0, Rugby Săcele - AS Victoria 0-25, AS Victoria - RC Antonio Jr. 20-0, Aurora Băicoi - AS Victoria 0-30.Sâmbătă, 5 noiembrie, pe stadionul „Sportul Studențesc” din București, se vor disputa partidele etapelor V și VI, formația din Cumpăna având de înfruntat pe CNAV, respectiv Șoimii București.Deplasarea echipei U12 a Asociației Sportive Victoria Cumpăna se desfășoară în cadrul Proiectului de dezvoltare a rugby-ului în comuna Cumpăna, „Sportul, un mod de viață la Cumpăna”, ce se derulează în perioada aprilie - decembrie 2016, în două etape, având în vedere participarea echipelor de rugby U10 și U12 atât la competițiile naționale, cât și la cele internaționale.Astfel, o primă etapă s-a finalizat prin participarea la Turneul Internațional din Franța, iar cea de-a doua se referă la participarea la Campionatul AMRB U12 2016 - 2017 și la Circuitul național de mini-rugby. Acest proiect își propune ca rugby-ul din Cumpăna să ajungă, în următorii ani, în sfera înaltei performanțe sportive și să fie printre primii competitori ai rugby-ului la nivel național de juniori.