Juniorii C şi D ai Viitorului luptă cu Steaua pentru finala mare

Juniorii C și D ai Viitorului luptă cu Steaua pentru finala mare

Echipele de juniori C și D ale Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi susțin, astăzi și mâine, finalele turneului semifinal al Campionatului Național. La ambele categorii de vârstă, adversara constănțenilor e Steaua. Cine câștigă se califică în finala mare a Naționalelor, iar cine pierde va lupta apoi pentru medalia de bronz pe țară. La juniori C, meciul Viitorul - Steaua se joacă mâine, de la ora 10, la Ovidiu. La turneul semifinal de la Ovidiu, Viitorul a înregistrat două victorii în grupă, ieri trecând cu 6-0 (Ivan 6, Taciuc 25, 44, Vână 46, Bălașa 57 din penalty și Ghenciu 69) de LPS Buzău. În minutul 55, Ghenciu a ratat un alt penalty, iar din minutul 66 buzoienii au rămas în zece oameni, după ce un jucător a fost eliminat pentru două cartonașe galbene. La juniori D, disputa dintre echipa Academiei și Steaua are loc astăzi, de la ora 9,30, pe terenul Voința din Constanța.