Junioarele României au câştigat Balkanic Next Star Cup 2015

Junioarele României au câștigat Balkanic Next Star Cup 2015

Echipa feminină România A a cucerit trofeul ediției a doua a Balkanic Next Star Cup 2015, încheiat luni seara, la București. Podiumul a fost completat de Ungaria și Turcia, urmate de România B și de Bulgaria.Organizatorii au pregătit mai multe premii speciale pentru echipele participante.Sarah Dumitrescu a fost nominalizată best scorer, best assist și best five, Nikolette Orban a primit premiul pentru best rebounder, iar Irina Parau a fost nominalizată la bets five. Toate trei fac parte din echipa România A.La masculin, pe primul loc s-a clasat Turcia, Ungaria a ocupat locul doi, iar Georgia, locul trei. Pe patru s-a clasat Bulgaria, urmată de cele două reprezentative ale României. Ciprul a fost ultima clasată.