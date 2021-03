Junioarele de la BC Athletic-Laguna, o victorie şi două înfrângeri în turneul de la Sf. Gheorghe

Competiţia a fost găzduită de sala de sport a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen” din Sfântu Gheorghe, unde, în cadrul Grupei C, echipa de la malul mării a susţinut trei partide.







În runda inaugurală, fetele antrenate de Aurelia Lazăr și Alina Șerban au întâlnit pe ACS Academia de Baschet Phoenix Galaţi şi, în ciuda unui debut de meci foarte bun, în care au controlat primul sfert (18-7), au trebuit finalmente să se recunoască învinse, scor 39-54.





Etapa a doua le-a adus constănţencelor o nouă înfrângere, scor 48-65 în partida cu ABC Shooting Stars CSS 6 București, însă, în etapa a treia, a sosit şi victoria mult aşteptată: 54-41 în compania formaţiei gazdă CSS Sfântu Gheorghe.





Turneul cu numărul trei, în cadrul căruia se vor decide cele opt echipe calificate la turneul final al Campionatului Național U14, va avea loc în perioada 24-25 aprilie.



Joi, 1 aprilie, şi vineri, 2 aprilie, Sala „Gabriela Szabo” din Voluntari găzduiește un nou turneu al Ligii Naţionale de baschet masculin. De această dată, pe lângă echipa gazdă, CSO Voluntari, vor face deplasarea în „bula epidemiologică” din județul Ilfov formaţiile BC Athletic Neptun Constanța, SCM U Craiova și CS Dinamo București.





Iată programul turneului: joi, 1 aprilie: BC Athletic Neptun Constanța - SCM U Craiova (ora 17.00, în direct la Digi Sport 4, Look Sport, FRB TV), CSO Voluntari - CS Dinamo București (ora 20.00, în direct la Digi Sport 4, Look Sport, FRB TV); vineri, 2 aprilie: Dinamo București - BC Athletic Neptun Constanța (ora 15.15, în direct la Digi Sport 4, Look Sport 2, FRB TV), SCM U Craiova - CSO Voluntari (ora 18.45, în direct la Digi Sport 4, Look Sport 2, FRB TV).



Baschetul este îndoliat, după ce fostul mare arbitru internaţional Geza Dutka a încetat din viaţă, la vârsta de 82 de ani.



Născut în data de 28 februarie 1939, Geza Dutka a fost un arbitru divizionar extrem de apreciat în anii ’70, fluierul său răsunând la multe dintre derby-urile Diviziei A. Pentru valoarea sa, Geza Dutka a fost nominalizat ca arbitru FIBA, fiind prezent ca oficial la mai multe competiţii internaţionale de anvergură, fiind ultimul arbitru internaţional orădean care a oficiat la meciuri din Campionatele Europene.





După o lungă perioadă de timp fără meciuri oficiale, tinerele baschetbaliste de la BC Athletic-Laguna Constanţa s-au aliniat la startul celui de-al doilea turneu de calificare al Campionatului Naţional de junioare U14.