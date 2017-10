"Jucătorii trebuie să arate cât de mult îşi doresc victoria"

Vasile Chirondojan, președinte CS Cleopatra:

"Jucătorii trebuie să arate cât de mult își doresc victoria"

În perioada 19-26 iunie, stadionul „Mihail Naca” din strada Primăverii va fi gazda turneului final al Campionatului Național de rugby pentru juniori U16, la startul căreia vor lua parte și două echi-pe din Constanța.CS Cleopatra și CS Tomitanii se vor bate pentru supremația la acest nivel de vârstă cu alte șase echipe la fel de bine pregătite: CNE Baia Mare, CSS Baia Mare, CSA Steaua București, CSS Bârlad, LPS Focșani și CSM Olimpia București. Sâmbătă, la ora 18.30, în incinta stadionului „Mihail Naca”, va avea loc ședința tehnică, în care vor fi stabilite grupele de joc și programul echipelor în următoarea săptămână.Toate cele patru dueluri se vor disputa în aceeași zi, după sistemul „o zi de competiție, una de pauză”. Astfel, zilele în care se vor desfășura partidele din grupe sunt duminică, marți și joi, două meciuri dimineața de la 10 și 11, și celelalte două după-amiază, de la ora 17.30 și 18.30.„Ne pregătim de aproape un an pentru acest turneu final. Băieții s-au an-trenat exemplar în tot acest timp și am încredere că vor face o competiție bună. Noi am făcut tot ce era posibil, acum este rândul lor să arate recunoștință celor care cred cu adevărat în ei. Trebuie să se mobilizeze și să arate cât de mult își doresc victoria”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.